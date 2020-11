Generation Steel: geben Albumdetails bekannt

Das Label Pure Steel Records gibt heute weitere Details zum Album The Eagle Will Rise der deutschen Heavy Metal Zukunft Generation Steel bekannt. Die künstlerische Produktion dieses Albums übernahm kein Geringerer als Accept-Gitarrist Uwe Lulis.

Am 22. Januar 2021 wird das Album The Eagle Will Rise via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 08. Januar 2021. Heute wird neben dem Artwork auch die Tracklist vorgestellt. Erst 2019 von ex-Dead Man’s Hand und ex-Bullet Train-Gitarrist Jack The Riffer gegründet, stehen jetzt 13 Kompositionen an, die Welt der Headbanger schnellen Schrittes zu erobern.

Das Video zum Titelsong The Eagle Will Rise wurde bereits vorgestellt. Neben vielen weiteren brandneuen Heavy Metal-Hymnen wird natürlich auch dieser Track auf dem Album vertreten sein. Das Video wurde unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen von Videoproduzentin Alina Lorenz (Lorenz Productions) aufgenommen.