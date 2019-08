German Comic Con News 8/2019: GCC Dortmund 2020 mit „Big Bang Theory“-Superstar

Bei uns geht es Schlag auf Schlag, der Blutdruck darf auf keinen Fall runtergehen.

Wer sich durch die Facebook-Seiten unserer Veranstaltungsfamilie – von den German Comic Con-Events in Dortmund, Berlin und München über die anstehende German Castle Con in Solingen und die Filmbörse Dortmund bis zum Weekend of Hell, demnächst an neuem Standort im Crowne Plaza Düsseldorf/Neuss – scrollt, der bekommt nicht nur große Augen hinsichtlich der einmaligen Follower-Zahlen, die allesamt sehr aktiv alle Postings kommentieren und bewerten.

Zahlen nur für Facebook (Stand 8/2019):

@GermanComicCon > 101.000+ Follower

@weekendofhell > 34.000+ Follower

@GermanCastleCon > 3.000+ Follower

@FilmboerseDortmund > 1.800+ Follower

Wer sich durch die Seiten scrollt, wird sofort feststellen, dass keine Woche ohne Gast-Ankündigung vergeht, darunter Cosplayer, Autoren, Influencer, Zeichner und vor allem Hollywood-Stars.

Diese Frequenz und Qualität ist einmalig und bietet hierzulande kein zweiter Veranstalter!

Damit es bei dieser Erfolgsgeschichte bleibt, präsentiert die German Comic Con als erste hiesige Star-Convention ihre ersten Gäste fürs Jahr 2020 … Dabei gibt es neben Marisol Nichols (u.a. Riverdale) eine echte Weltpremiere: Niemand Geringeres als Kaley Cuoco, einer der Superstars aus der TV-Serie Big Bang Theory, kommt im April nach Dortmund. Es wird ihr weltweit erster Besuch einer Comic Con abgesehen von der San Diego Comic Con.

Bazinga!

Kommentare

