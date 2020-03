Giver: gehen auf Europa-Tour und veröffentlichen Live-Session

Giver haben mit ihrem zweiten Album Sculpture Of Violence gerade eins der größtmöglichen Ausrufezeichen in der hiesigen Post-Hardcore-Szene gesetzt. In den kommenden Wochen und Monaten geht es mit dem Meistewerk auf Tour.

Nach den bildgewaltigen Musikvideos zu Every Age Has Its Dragon (Like An Empire) und dem Titeltrack Sculpture Of Violence hat die Band nun eine Live-Session zum Song The Same Stream veröffentlicht, die ideal auf die kommenden Live-Dates einstimmt. Aufgenommen wurde die Session im Sunsetter Studio in Bremen.

Neben den Release-Headline-Shows diese Woche in Köln und Paderborn sind Giver in den kommenden Wochen u.a. auch mit Employed To Serve unterwegs. Auch gibt es Tourdaten in Frankreich sowie beim renommierten 2000Trees Festival in Großbritannien.

Giver – The Same Stream Live Session:

Giver – Live 2020

* mit Employed To Serve

06.03. Paderborn, Wohlsein (Release Show)

07.03. Köln, AZ (Release Show)

16.03. NL – Nijmegen, Merleyn*

17.03. Hamburg, Hafenklang*

18.03. Köln, Helios 37*

19.03. Bochum, Trompete*

20.03. Berlin, Maze Club*

21.03. München, Milla*

18.04. Darmstadt, Oettinger Villa (mit Portrayal Of Guilt)

23.04. Münster, Baracke

24.04. Kassel, Sandershaus

25.04. Hannover, Monster Records

26.04. Essen, Don’t Panic (mit Renounced)

07.05. FR – Lille, La Brat Cave

08.05. FR – Rennes, Mondo Bizarro

09.05. FR – Montaigu Le Zinor, Le Rhinos Féroces Fest

10.07. UK – Withington, 2000Trees Festival

Giver bringen mit Sculpture Of Violence dringend benötigten Diskurs in die Post-Hardcore / Metal-Szene: soziale Ungerechtigkeiten, Geschlechterrollen und das gesellschaftgliche Klima sind die Themen auf dem Album, das über im Februar über Holy Roar Records (u.a. Rolo Tomassi, Portrayal Of Guilt, u.v.a.) erschien.

