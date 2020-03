Adisdead: veröffentlichen Videoclip „Model Of Class“

Die Welser Stoner Rockgruppe Adisdead hat eine neue Single mit offiziellem Videoclip veröffentlicht. Die Single trägt den Titel Model Of Class.

Der Song befindet sich auf dem aktuellen Debütalbum Buy One Get One, welches bereits im letzten Jahr erschien.

Mit dem aktuellen Video liefern Adisdead ein perfektes Warm Up zu ihrer Anfang März startenden Tour-Saison, für die bereits etliche Shows, darunter das Gates Of Spring Festival in Wels am 20. März, bestätigt sind.

Kein Zweifel, Adisdead stehen für signifikante Vocals, instrumentale Urgewalt und einen ausgeprägten Hang für Alternative-lastige, große Melodien. Alben sind für das Trio dabei mehr oder weniger Mittel zum Zweck: Ihre wahre Heimat hat die Band auf den Bühnen und in den Clubs. Schweißtreibende, authentische Shows, die sofort mitreißen sind ihr Markenzeichen. Adisdead zelebrieren den Rock und machen ihn zum Hautnah-Erlebnis für jeden Besucher.

Nach zahlreichen Gigs und einer ausführlichen Support-Tour mit Krautschädl geht es für Adisdead in diesem Jahr nun den nächsten logischen Schritt voran: mit offiziellem Video Model Of Class im Gepäck steuert das Trio auf ihren bislang wohl wichtigsten Festival-Auftritt zu: Das Gates Of Spring, Österreichs erstes Blues ‚n‘ Stoner Rock Festival, das am 20.03.2020 im Alten Schloßhof Wels stattfindet und bereits weit über die Szene hinaus Kultcharakter besitzt.

Liveshows:

06.03.2020 U4 Club, Wien

20.03.2020 Gates Of Spring 2020, Wels (OÖ)

22.05.2020 Adisdead & Peace Machine, St. Georgen im Attergau (OÖ)

17.07.2020 Tierschutz Rockt, Wildon bei Graz (Stkm)

15.08.2020 Rock den See, St. Andräe (K)

Adisdead Line-Up:

Helmut Budaker – Vox & Git

Christoph Froschauer – Bass

Matthias Schlüsselbauer – Drums

Band:

adisdead.net

facebook.com/adisdead

youtube.com/adisdead

tempelrecords.at