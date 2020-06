Giver: sammeln mit brandneuem Song Spenden für die „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland Bund e.V.“

Erst im Februar hatten Giver mit Sculpture Of Violence ein unüberhörbares Ausrufezeichen in Sachen politischem Hardcore gesetzt. Heute erscheint mit Order From Above ein brandneuer Song der Band, den sie über Bandcamp verkaufen. 100% der Erlöse werden an die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V. gespendet.

Giver sind eine der wenigen aktuellen Bands in der Hardcore / Metal-Szene, für die die Musik vorallem das Vehikel für politsche, gesellschaftliche und kritische Botschaften sind. Da Bandcamp heute erneut 100% der Einnahmen an die Künstler*innen ausschüttet, möchte die Band nun die Arbeit gegen Rassismus in Deutschland unterstützen.

Der Song ist über den Bandcamp Account von Giver erhältlich: https://giverhc.bandcamp.com/album/order-from-above

Die Band lässt sich wie folgt zu Order From Above zitieren: „Peace is equality not an Order From Above.

Order From Above wurde während der Studio-Session unseres letzten Albums Sculpture Of Violence aufgenommen. Es ist ein Track über Polizeigewalt und den Rassismus, der den Kräften, die die Gesetze unserer Gesellschaft durchsetzen, immer noch massiv innewohnt. Beim Schreiben hatten wir vor allem den von Verfassungsschutz und Polizei immer noch nicht Aufgelösten rechtsradikalen NSU-Komplex im Kopf. Uns scheint, dass jetzt ein passender Zeitpunkt ist, um den Song zu veröffentlichen.

Obwohl wir fünf weiße Männer sind, die absolut keine Vorstellung davon haben, wie es sich anfühlt, stetig Opfer von Rassismen zu sein, stehen wir in tiefer Solidarität mit den Protesten in den USA – egal, welche Form sie auch annehmen. Es ist nicht an uns, darüber zu urteilen.

Downloadet den Song auf Spendenbasis auf Bandcamp, die heute erneut ihre Gebühren streichen.

100% des gesammelten Gelden wird an die ISD (Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland) gespendet: http://isdonline.de/ „