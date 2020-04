Wie bereits vergangene Woche berichtet (hier) veröffentlichen die Saarländer Godslave heute die Single Insomniaddict 2020 aus dem neu eingespielten Doppelpack Out of the Ashes / Into The Black.

Angekündigt ist eine digitale Veröffentlichung über die üblichen Plattformen und ein Videoclip zum Song.

Godslave

Out of the Ashes / Into The Black Re-Release

Green Zone

VÖ: 03.04.2020

