Goodbye June: im Juli auf Tour in Deutschland

Im Februar dieses Jahres haben Goodbye June ihr aktuelles Album See Where The Night Goes rausgebracht. Das soll nun endlich promotet werden und dazu kommt die Band im Juli auch zu uns nach Deutschland. Begleitet werden sie dabei von Scarlet Rebels aus UK. Hier die bislang geplanten Termine:

13.07. München – Strom

14.07. Köln – MTC

15.07. Berlin – Franz Club

16.07. Hamburg – Headcrash

17.07. Nürnberg – Hirsch Club

Lasst euch die Shows nicht entgehen, das werden die letzten Shows in kleinen Clubs!

Lest hier auch das Review unseres Time For Metal Redakteurs Norbert C. zu See Where The Night Goes:

https://www.facebook.com/GoodbyeJune/

https://www.facebook.com/ScarletRebels