GOTTHARD – Gehen zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf „Defrosted“-Tour – im März kehren die Schweizer mit komplettem Akustikprogramm in die Konzerthallen zurück. Mit im Gepäck haben sie dabei Mr. Big-Sänger Eric Martin als hochkarätigen Special Guest.

Nur zusammen mit einem Gitarristen wird dieser alte und neue Songs passend zum „Defrosted“-Motto akustisch zum Besten geben. Der Amerikaner, der mit seiner charakteristischen Stimme mit Songs wie „To Be With You“ oder „Just Take My Heart“ Ende der 80er/Anfang der 90er Weltruhm erlangte, befindet sich bereits seit etlichen Jahren auf Solopfaden. Extra für die Tour mit GOTTHARD präsentiert er sein Repertoire in einer besonderen Akustik-Variante.

Die „DEFROSTED UNPLUGGED TOUR 1997“ ist wegen der besonderen Intimität und Atmosphäre bis heute Kult und ein Top-Thema in allen Medien und Fan-Foren. Bis heute haben viele Gänsehaut, wenn sie an die Unplugged-Shows vor 20 Jahren zurückdenken. Der Band gelang damit ein Meilenstein.

Nach ihrem furiosen Raketenstart 1992 mit Headliner-Touren und ersten #1-Alben in der Schweiz, setzten GOTTHARD mit dem Unplugged-Live- Album 1997 noch eins obendrauf. „DEFROSTED“ meldete nach drei Monaten Doppelplatin und die dazugehörige Tour durch ausverkaufte Clubs und auf gewaltigen Festivalbühnen, dauerte wegen der riesigen Nachfrage statt der ursprünglich angesetzten zwei Monate am Ende ganze zwei Jahre.

Auf der „DEFROSTED UNPLUGGED TOUR 2018“ wird es High-Fives mit aktuellen und früheren Gastmusikern geben, werden All-Time-Faves und neue Hits wie „Heaven“, „Lift U Up“ und „Anytime, Anywhere“ zu hören sein, die 1997 noch gar nicht geschrieben waren – und all das verpackt in brandneue Akustik-Arrangements auf einer einzigartigen Party voller großer Momente, leisen Erinnerungen und heißgeliebten Riffs.

Konzerthappenings, die Fans handgemachter Musik und intimer, echter Live- Atmosphäre nicht verpassen sollten. Mit ERIC MARTIN findet die ohnehin bereits besondere Tour ein weiteres hochkarätiges Add On.

Termine präsentiert von DMAX.

08 . März D – Regensburg / Eventhall Airport

. D – Regensburg / Eventhall Airport 09. März D – Memmingen / Kaminwerk

D – 11. März D – Mü nchen/ Tonhalle

D – nchen/ Tonhalle 12. März D – Frankfurt/ Batschkapp

D – Frankfurt/ Batschkapp 13. März D – Nürnberg/ L ö wensaal

D – 15. März CH – Solothurn/ Kofmehl – sold out

CH – Solothurn/ Kofmehl 16. März CH – Bern/ Bierhübeli

CH – 18. März D – Bochum/ Zeche

D – Bochum/ Zeche 19. März D – Hamburg/ Markthalle

D – Hamburg/ Markthalle 20. März D – Bremen/ Schlachthof

D – Bremen/ Schlachthof 22. März D – Stuttgart/ LKA

D – Stuttgart/ LKA 23. März CH – Schaffhausen/ Kammgarn – sold out

CH – Schaffhausen/ Kammgarn 24. März CH – Pratteln/Z 7

CH – Pratteln/Z 7 26. März CH – Zürich/ Komplex

CH – 27. März CH – Luzern/ Sch üür

CH – Luzern/ Sch 28. März CH – Lausanne/ Metropole

