Die Grailknights sind zurück mit neuem Album! Gut zwei Jahre nach der EP „Dead or alive“ melden sich die 5 Helden aus Grailham City nun mit ihrem neuen Longplayer „Knightfall“ zurück. 11 Tracks versprechen Superherometal der Extraklasse und helfen den Kights und ihrem treuen Battlechoir weiter im Kampf gegen den bösen Dr. Skull.

Dabei scheint dieser, wie der Titel des Longplayers suggeriert, zu ungeahnter Kraft zu kommen und es den Knights allzu leicht zu machen. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aber nur bei den Liveshows der Grailknights rausfinden.

Aufgenommen im Institut für Wohlklangforschung, gemixt und gemastert von Willi Dammeier zusammen mit den Grailknights, bringt „Knightfall“ modernen Power Metal gepaart mit melodischem Death auf den Plattenteller und sorgt für massiven Muskelaufbau, ganz ohne Steroide.

Muskulöse Unterstützung im Kampf gegen das Böse gibt es auch, und zwar mit niemand geringerem als Joakim Brodén von der schwedischen Powermetalinstitution Sabaton. Er gibt seine Stimme für den Song „Pumping Iron Power“ her und lässt einen so direkt in die Fitnessstudios der 80er Jahre zurückblicken. Doch auch die anderen Songs der Scheibe wurden durch hochkarätige Gäste veredelt, wie z.B. der Titeltrack „Knightfall“ mit Inga Scharf, Hagen Hirschmann, Ingo Sterzinger und Stefan Schmidt von Van Canto, sowie „Shadow of the Mountain“ mit Lukas Remus von Epilirium.

Knightfall schreibt ein neues Kapitel der Bandgeschichte und stellt die Grailknights vor scheinbar unlösbare Aufgaben. Die Knights kämpfen in den neuen Songs gegen riesige Skelettheere, gigantische Spinnen, einen Laserstrahlen schießenden Raptor, den mächtigen Cthulu und Zombies und müssen dabei noch muskulös aussehen.

Wer nicht nur zuhören, sondern Teil dieser heldenhaften Geschichte sein will, der kommt nicht drum herum, sich „Knightfall“ auf den Plattenteller zu legen.

Grailknights:

Sir Optimus Prime – Gesang

Duncan MacLoud – Bass

Sovereign Storm – Gitarre

Count Cranium – Gitarre

Lord Drumcules – Schagzeug

