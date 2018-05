Gray Noir sind endlich da! Ein Projekt, das über Jahre hinweg entstanden ist. Eine Idee, die fast vor einer halben Dekade durch Nico, ehemaliger Sänger von War From A Harlots Mouth / The Ocean, und Christoph, Bassist von Jennifer Rostock, entstanden ist. Ein Output, der allen Ärger vereint, der durch das entstanden ist, was wir „post millenial everyday life“ nennen. Ein Weckruf für eine kranke Welt.

Diese Band muss in kein musikalisches Gewand gedrängt werden, genauso wenig wie in irgendeine Szene oder andere Begrenzungen. Gray Noir ist echt. Gray Noir ist impulsiv. Gray Noir ist wirklich angepisst.

Die erste Single könnt ihr euch im Video hier anschauen.

Kingstar präsentiert:

Gray Noir (Plus Special Guests)

30.08.2018 Hamburg – Hafenklang

31.08.2018 Berlin – Musik & Frieden

01.09.2018 Köln – MTC

02.09.2018 München – Backstage

Präsentiert von: FUZE, SLAM und Morecore

Tickets sind weiterhin über www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

