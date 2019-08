Hands Off Gretel – I Want The World: European Tour 2019 am 09.10.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: Hands Off Gretel

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt a.M.

Datum: 09.10.2019

Kosten: 16,40 VK, ??? AK

Genre: Alternative Rock, Grunge

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/hands-off-gretel/

Wenn Gwen Stefanie (No Doubt) und Nirvana ein Baby hätten, dann hieße es??? Wahrscheinlich Hands Off Gretel!

Hands Off Gretel sind eine Alternative Rock/Grunge Band aus South Yorkshire (Großbritannien). Bandgründerin Lauren Tate (Gitarre, Gesang) beschließt 2015 mit damals 16 Jahren der Schule in South Yorkshire den Rücken zu kehren. Zusammen mit Sean Bon (Gitarre) Sam Hobbins (Schlagzeug) und Becky Baldwin (Bass) hat sie mittlerweile mehrere hundert Konzert in ganz Europa gegeben und bereits solche Festivals wie Isle Of Wight, Rebellion, Camden Rocks Festival und Loud Women Festival in London beehrt.

Wild, leidenschaftlich, kompromisslos und voller Leidenschaft machen sie ihr Ding. Grunge ganz im Stil der Neunziger wird in ihrem Grrrls Riot Stil neu erfunden. Kompromisslose, selbst gemachte Rockmusik mit einer ordentlichen Portion Lebensbejahung und Auflehnung gegen das System schleudern uns Hands Off Gretel um die Ohren.

Mit ihrem frechen, unangepassten Auftreten bei ihren Shows ziehen die vier punkigen Typen die Fans magisch an.

Eine Woche sind Hands Off Gretel im Oktober in Deutschland unterwegs. Am 09.10.2010 heißt es nicht Hände weg von Gretel (so die deutsche Übersetzung), sondern ab zu Hands Off Gretel nach Frankfurt in Das Bett.

Die freakige Show der zwei Frauen und zwei Männer sollten sich nicht nur die Hänsel nicht entgehen lassen.

