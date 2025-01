Headbangers Open Air 2025: das Billing ist komplett

Eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht gibt es für das diesjährige Headbangers Open Air in Brande-Hörnerkirchen, Schleswig-Holstein.

Trauma, die Band des viel zu früh verstorbenen ehemaligen Metallica-Bassisten Cliff Burton, haben ihren Auftritt im Juli leider abgesagt. Es gibt bereits Ersatz. Graham Bonnet, ehemaliger Sänger von Rainbow, Michael Schenker Group, Impellitteri oder Alcatrazz, wird auf der Bühne in Brande-Hörnerkirchen zu erleben sein. Songs wie All Night Long, Since You’ve Been Gone, Dancer oder Island In The Sun haben Klassikerstatus. Bonnet wird mit seiner Band ein Best-Of-Set seiner langen Laufbahn auf die Bretter der Festivalbühne legen.

Alle bestätigten Bands für das Headbangers Open Air 2025:

Tankard, Saber Tiger, Destructor, Traitor, Hellripper, Hammer King, Titan, Assassin, The Night Eternal, Ram, Graham Bonnet Band, Cyclone, Paragon, Toranaga UK, Surgical Strike, Strike Master, Screamer, Rezet, Wings Of Steel, Space Chaser, Blizzard Hunter, Tyranex, Catbreath, Demon, Burning Witches, Ross The Boss, Kingdom Of Madness, Witchkiller

Tickets gibt es hier: klick