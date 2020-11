Heathen: veröffentlichen Lyricvideo zu „In Black“

Im vergangenen Monat veröffentlichten, Heathen ihr sehnlich erwartetes Studioalbum Empire Of The Blind. Heute veröffentlicht die Band ein Lyricvideo zu In Black, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Heathen dazu: „Hey Heathen Fans! Wir möchten uns bei euch allen für das fantastische Feedback zu Empire Of The Blind bedanken! Und zur Halloweenfeier bringen wir euch heute unser neustes Lyric Video… Das ist In Black!“

Empire Of The Blind wurde zum größten Teil produziert, gemixt und gemastert von Christopher “Zeuss” Harris im Planet Z Studio. Weitere Elemente — wie die Rhythmusgitarren — wurden auf digitalem “Tape” von Kragen Lum im SubLevel Studio in Little Rock, AR eingefangen. Zudem enthält das Album Gastfeatures von Gary Holt (Exodus, Slayer), Rick Hunolt (ex-Exodus) und Doug Piercy (ex-Heathen). Das Cover-Artwork zu Empire Of The Blind stammt erneut aus der Feder des großartigen Künstlers Travis Smith (Overkill, Exhorder).