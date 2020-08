Heathen: veröffentlichen vierten Albumtrailer und sprechen über die Studioaufnahmen

Die Bay Area Thrash Legenden Heathen kündigten vor Kurzem ihr viertes Studioalbum mit dem Titel Empire Of The Blind an, das am 18. September via Nuclear Blast erscheinen wird. Heute veröffentlicht die Band den vierten Albumtrailer und spricht über den Aufnahmeprozess von Empire Of The Blind. Schaut euch den Trailer hier an:

Empire Of the Blind wurde zum größten Teil produziert, gemixt und gemastert von Christopher “Zeuss” Harris im Planet Z Studio. Weitere Elemente — wie die Rhythmusgitarren — wurden auf digitalem “Tape” von Kragen Lum im SubLevel Studio in Little Rock, AR eingefangen. Zudem enthält das Album Gastfeatures von Gary Holt (Exodus, Slayer), Rick Hunolt (ex-Exodus) und Doug Piercy (ex-Heathen). Das Cover-Artwork zu Empire Of The Blind stammt erneut aus der Feder des großartigen Künstlers Travis Smith (Overkill, Exhorder).

Empire Of The Blind ist in den folgenden Formaten erhältlich:

• CD Jewelcase

• Vinyl

o Rot mit Schwarz Splatter (US exklusiv)

o Rot mit Schwarz Swirl (US exklusiv)

o Schwarz

o Rot

o Orange mit roten Splatter

• Rote Kassette (US exklusiv)

• T-Shirt

• T-Shirt + CD-Bundle (US Exklusiv)

• T-Shirt + Rot mit Schwarz Splatter Vinyl Bundle (US Exklusiv)

• CD + Patch Bundle

Bestellt Empire Of The Blind jetzt hier vor: nuclearblast.com/heathen-eotb

Pre-saved das Album bei Spotify, Apple Music und Deezer unter dieser Adresse: geni.us/HeathenEOTB

Dies ist die Trackliste zu Empire Of The Blind:

1. This Rotting Sphere

2. The Blight

3. Empire Of The Blind

4. Dead And Gone

5. Sun In My Hand

6. Blood To Be Let

7. In Black

8. Shrine Of Apathy

9. Devour

10. A Fine Red Mist

11. The Gods Divide

12. Monument To Ruin

Heathen sind:

David White – Gesang

Lee Altus – Gitarre

Kragen Lum – Gitarre

Jason Mirza – Bass

Jim DeMaria – Schlagzeug

