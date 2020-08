Heathen: veröffentlichen zweite Single, den Titeltrack „Empire Of The Blind“

Die Bay Area Thrash-Legenden Heathen haben kürzlich ihr viertes Studioalbum Empire Of The Blind angekündigt, welches am 18. September via Nuclear Blast erscheinen wird. Nun veröffentlicht die Band ihre zweite Single, den Titeltrack Empire Of The Blind. Schaut euch das Lyric Video hier an:

Heathen dazu: „Wir sind sehr stolz, die zweite Single und den titelgebenden Song unseres Albums Empire Of The Blind ankündigen zu dürfen. Dieser Song bezieht sich auf die fortschreitende Manipulation der Menschen durch Politik und soziale Propaganda in den Massenmedien. Macht euch für das Königreich bereit!“

Empire Of the Blind wurde zum größten Teil produziert, gemixt und gemastert von Christopher “Zeuss” Harris im Planet Z Studio. Weitere Elemente — wie die Rhythmusgitarren — wurden auf digitalem “Tape” von Kragen Lum im SubLevel Studio in Little Rock, AR eingefangen. Zudem enthält das Album Gastfeatures von Gary Holt (Exodus, Slayer), Rick Hunolt (ex-Exodus) und Doug Piercy (ex-Heathen). Das Cover-Artwork zu Empire Of the Blind stammt erneut aus der Feder des großartigen Künstlers Travis Smith (Overkill, Exhorder).