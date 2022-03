Heavy Psych Sounds Records: veröffentlichen finale Day-Splits für kommende HPS-Festivals in Österreich und der Schweiz

Heavy Psych Sounds Records, das italienische Underground Label und Zuhause von Bands wie Stöner (feat. den ehemaligen Kyuss Mitgliedern Brant Bjork & Nick Oliveri), Nebula, Yawning Man, Black Rainbows, Acid Mammoth, Belzebong, Alunah oder The Sonic Dawn um nur einige zu nennen, hat die finalen Tages-Splits ihrer kommenden Festival Editionen in der Schweiz und in Österreich bekannt gegeben!

Das Label zählt heutzutage nicht nur zu DER Platten-Adresse für alle Stoner, Psychedelic Rock, Sludge und Doom- Liebhaber, mit ihrer Festival- Reihe in Italien, England, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Belgien bis hin in die Staaten, hat sich Heavy Psych Sounds ebenfalls als wichtige und unverzichtbare Live und Booking Institution etabliert. Nach der langen Corona-Live-Pause, findet zwischen dem 3. – 5. Juni 2022 endlich wieder das HPS Fest und gleich im Doppelpack statt: In den beschaulich schönen Städten Winterthur, CH sowie im österreichischen Salzburg geben sich Hochkaräter wie High On Fire, die Psych Rock Meister von Elder, Desert Punks wie Mondo Generator und viele viele weitere Szene-Acts live die Ehre.

„Wir freuen uns so sehr, endlich wieder mit unseren Heavy Psych Sounds Fests unterwegs zu sein!“ Kommentiert Heavy Psych Sounds Mitarbeiter Rajko Dolhar. „Nachdem wir unseren Sound in den letzten Jahren bereits durch halb Europa und die USA gebracht haben, wollen wir uns nun auch endlich in der Schweiz sowie in Salzburg austoben. In den letzten Jahren hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind uns sicher, dass wir 2022 erfolgreich sein werden. Das Line-Up ist mit High On Fire, Elder, Black Rainbows, Mondo Generator, Duel und vielen mehr eines der besten die wir je auf die Beine gestellt haben, also schnappt euch eure Tickets und wir sehen uns bald wieder vor der Bühne!“

