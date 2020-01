Hell Over Hammaburg 2020 in der Hamburger Matrkthalle, am 6. und 7. März (Vorbericht)

Eventname: Hell Over Hammaburg 2020

Bands: Argus, Bellrope, Bütcher, (Dolch), Haunt, Horns Of Domination, Imha Tarikat, Joseph Tholl, Midnight Dice, Mythic Sunship, Nifelheim, Robert Pehrsson’s Humbucker, Sijin, The Gates Of Slumber, Traveller, Ultra Silvam, Vemod, Visigoth

Ort: Markthalle Hamburg

Datum: 06.-07.03.2020

Kosten: 65 € zuzüglich Gebühren

Genre: Classic Rock, Thrash Metal, Black Metal, Doom, Speed Metal, Space Rock, Heavy Metal, NWOBHM, Hardrock

Veranstalter: Hell Over Hammaburg, Markthalle Hamburg

Links: http://helloverhammaburg.blogspot.com/

https://markthalle-hamburg.de/

Zu achten Mal jährt sich das Festival in der Markthalle. Am ersten Märzwochenende werden diverse Bands aus den unterschiedlichsten Richtungen die Markthalle bespielen. Dabei wird nicht nur auf der großen Bühne Musik angeboten, sondern auch im kleinem Marx finden Konzerte statt. Als Headliner konnten Visigoth und Nifelheim gewonnen werden. Des Weiteren sind die NWOBHM/Classic Rock spielenden Amis von Haunt mit am Start sowie die amerikanisch-kanadische Kooperation von Traveller und aus Schweden die Hard Rocker Joseph Toll. Argus, ebenfalls aus den Staaten, servieren ein fettes Brett mit klassischem Heavy Metal, während Imha Tarikat brachialen Black Metal aus deutschen Landen präsentieren.

Im Marx werden am zweiten Tag, neben den Horns Of Domination, noch Bütcher aus Belgien, Sijin aus Berlin, die sich in dem Thrash und Death Metal der Achtziger verwurzelt sehen, auch Mythic Sunship, mit Space Rock oder auch Psych Rock, auftreten. Ein etwaiges Rahmenprogramm wird zeitnah bekannt gegeben, wobei am Freitag nach den Konzerten, auf jeden Fall noch Metal Disco bis in den frühen Morgen angeboten wird.

Wer also Bock auf ein kleines aber feines Festival in der Hansestadt hat, darf sich bei Eventim oder anderen Vorverkaufsstellen mit entsprechenden Karten versorgen.