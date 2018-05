Holding Absence: Kündigen Tour mit BEING AS AN OCEAN an!

Holding Absence: Kündigen Tour mit BEING AS AN OCEAN an!

HOLDING ABSENCE, die im Februar diesen Jahres die gemeinsame Split-EP »This Is As One« mit LOATHE via SharpTone Records veröffentlicht haben und direkt im Anschluss mit ihren Labelkollegen auf ausgiebiger Tour durch die UK und Europa waren, kommen schon bald zurück auf die europäischen Bühnen! Neben einigen Festival-Shows in den UK werden sie den gesamten Juni über als Support von BEING AS AN OCEAN durch Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Polen und Ungarn ziehen. Die gesamte Übersicht aller Daten findet ihr unten!

Lucas Woodland (Gesang) kommentiert: „Wir freuen uns sehr, im Juni mit BEING AS AN OCEAN nach Europa zurückzukehren. Nach einer tollen ersten Tour durch die EU im März können wir den zweiten Teil schon gar nicht mehr abwarten. Danach werden wir uns dann voll und ganz auf die Fertigstellung unseres kommenden Debütalbums konzentrieren!“

»Summer 2018 Tour«

w/ BEING AS AN OCEAN

01.06. D Bremen – Tower

03.06. D Hanover – Faust

04.06. D Aachen – Musikbunker

05.06. D Karlsruhe – Die Stadtmitte

07.06. A Innsbruck – p.m.k.

11.06. F Nantes – La Scène Michelet

12.06. B Antwerp – Zappa

15.06. PL Zdunska – Variete

16.06. D Göttingen – einsB

19.06. H Budapest – Dürer Kert

20.06. D Nuremberg – Z-Bau

21.06. A Dornbirn – Conrad Sohm

22.06. F Douai – Red Studio

23.06. D Dusseldorf – Stone im Ratinger Hof

26.06. D Wiesbaden – Schlachthof

27.06. D Siegen – Vortex Surfer

Weitere Live-Termine von HOLDING ABSENCE:

26.05. UK Leeds – Slam Dunk Festival North

27.05. UK Hatfield – Slam Dunk Festival South

28.05. UK Birmingham – Slam Dunk Festival Midlands

13.07. UK Cheltenham – 2000 Trees Festival

14.07. UK Bridgwater – The Cobblestones

15.07. UK Manchester – Beyond Fest

27.07. UK Derbyshire – Y Not! Festival

»This Is As One« beinhaltet je zwei brandneue Studiotracks von HOLDING ABSENCE und LOATHE und kann ab sofort digital erworben werden. Produziert, aufgenommen und gemixt wurde sie von George Lever in den G1 Productions in Wells, UK.

Holt Euch die EP hier: https://LoatheHoldingAbsence.lnk.to/ThisIsAsOne

Mehr zu »This Is As One«:

LOATHE – ’White Hot‘ No video: https://youtu.be/srGBy5HPiSQ

LOATHE – ‚Servant And Master‘ [AUDIO]: https://youtu.be/VA9r0V4qzko

HOLDING ABSENCE – ’Saint Cecilia‘ No video: https://youtu.be/9M_118O04o4

HOLDING ABSENCE – ‚Everything‘ No video: https://youtu.be/flEpHUztcnc

LOATHE/H.A. – ‚your thoughts on…‘ #1: https://youtu.be/dlc3n3F87Ls

LOATHE/H.A. – ‚your thoughts on…‘ #2: https://youtu.be/b4QEDqhNRik

LOATHE/H.A. – talk band style: https://youtu.be/rjjOPRehP_U

LOATHE/H.A. – talk lyrics: https://youtu.be/bXEhleLLZ4E

LOATHE/H.A. – talk heavy music: https://youtu.be/FWheN5-YBjg

LOATHE/H.A. – talk UK music scene: https://youtu.be/nNA_K7bOAqQ

LOATHE/H.A. – shopping challenge: https://youtu.be/hcHOoBSIN6Y

Weitere Infos: www.thisisasone.com

https://www.facebook.com/Holdingabsence

https://www.instagram.com/holdingabsence

