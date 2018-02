Hopelezz melden sich mit den „BACK TO DESTROY“ Shows zurück

Hopelezz melden sich mit den „BACK TO DESTROY“ Shows zurück!

Nachdem die letztjährige Tour aufgrund eines schweren privaten Schicksalsschlags abgesagt werden musste, kommen die Modern Thrasher Hopelezz zurück auf Tour!

„Wir haben eine schwere Zeit hinter uns und wollen mit unseren Fans eine neue Zeit einläuten. 2018 wird ein aufregendes Jahr mit vielen Neuigkeiten. Wir freuen uns auf diese speziellen Headliner Shows und werden viele Überraschungen am Start haben. 110% Metal Pur kann ich nur sagen“ so Sänger Adrian.

Hopelezz gehören zu den aufregendsten und fleißigsten Newcomer-Bands in Deutschland. Durch gewonnene Bandcontests (Emergenza), Europa-Tourneen und Supportshows für Größen wie Lamb Of God, Sepultura, Soilwork, August Burns Red, Ill Nino uvm. konnten sich die Band einen hervorragenden Ruf erspielen. Ihr aktuelles Album „Sent To Destroy“ wurde von Presse und Fans hervorragend aufgenommen.

2018 erscheint das neue Hopelezz Album, welches von Produzent Sky Van Hoff (Rammstein, Kreator, Caliban) produziert wurde (mehr Infos in Kürze!).

Tourdates (aktuell):

06.04. Oberhausen, Helvete

21.04. Berlin, Blackland

Quelle: Hopelezz

