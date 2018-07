Ab heute könnt ihr endlich einen ersten Eindruck davon erhalten, was euch auf dem kommenden Hopelezz Album Stories Of A War Long Forgotten erwarten wird, denn die Band hat das offizielle Video zur neuen Single War Long Forgotten veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann.

Das neue Hopelezz Album wird am 24. August bei Massacre Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

Es ist das erste Konzeptalbum der Band und handelt von einem Krieg, welcher auf die Welt entlassen wird, um uns für unsere Sünden zu bestrafen. Für den Mix und das Mastering des Albums ist Sky Van Hoff (Rammstein, Kreator, Caliban) verantwortlich. Das Coverartwork wurde von Vagelis Petikas / Revolver Design gestaltet.

Noch nie klang die Band ausgereifter, waren die Refrains eingängiger und die Gitarren melodiöser als auf Stories Of A War Long Forgotten!

Hopelezz – Stories Of A War Long Forgotten

1. Ich Bin Krieg (Intro)

2. War Against War

3. The Beast

4. The Only Way

5. War Long Forgotten

6. Let Their Cities Burn

7. Through Hell

8. What You Deserve

9. A Prayer For Better Days

10. This Must Not Be The End

11. Holding Out For A Hero (Bonnie Tyler Cover)

12. Vom Letzten Tag

Hopelezz live

18.07.2018 DE Oberhausen – Kulttempel

26.07.2018 DE Köln – MTC

27.07.2018 DE Bochum – Rockpalast

11.08.2018 DE Delligsen – Bornemannshausen Open Air

01.09.2018 DE Wuppertal – LCB (CD Release Show)

07.09.2018 DE Oberhausen – Helvete

08.09.2018 DE Neuss – HDJ

http://www.hopelezz.de

https://www.facebook.com/hopelezzmetal

https://twitter.com/hopelezzband

https://www.youtube.com/user/hopelezztube

https://www.instagram.com/hopelezzmetal

https://spoti.fi/2hGGHh1

Kommentare

Kommentare