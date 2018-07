LIK: kündigen ‚Carnage Manifesto Tour 2018‘ mit Demonical und Of Fire an

Die Stockholm Death Metaller LIK werden uns im Herbst für eine Mini-Tour beehren, mit dabei sind die Landsleute von Demonical. Den Opener geben Of Fire.

Carnage Manifesto Tour 2018

Demonical

+ LIK

+ Of Fire

06/11/18 PL – Poznan – Klub U Bazyla

07/11/18 CZ – Praha – Modra Vopice

08/11/18 DE – Mannheim – MS Connexion Complex

09/11/18 DE – Bitterfeld – Festung

10/11/18 DE- Hamburg – Bambi Galore

11/11/18 DE – Osnabrück – Bastard Club

LIK freuen sich bereits jetzt: „Vor ein paar Jahren waren wir schon mal in Deutschland auf Tour und das war eine Tour, die wir gerne in unser aller Erinnerung verwahren. Dieses mal kommen wir mit Demonical und Of Fire. Die Gigs in Polen und der Tschechischen Republik stellen Premieren für uns dar, dort sind wir schließlich noch nie aufgetreten. Lasst uns im November gemeinsam den Death Metal zelebrieren!“

LIK werden bei den Gigs ihr neues Album Carnage präsentieren, welches die offiziellen deutschen Albumcharts auf Position 78 geentert hat. Surft rüber zu metalblade.com/lik und checkt die endcoolen Videos zu den beiden Singles Dr Duschanka und Celebration Of The Twisted an. Dort könnt ihr das Album auch auf Vinyl oder als Digi-CD bestellen!

In der Erde der Gräber gefallener Idole entstand 2014 aus Maden und Keimen eine neue Schöpfung. Sie nahm hässliche Gestalt an und nannte sich LIK, was auf Schwedisch passenderweise „Leiche“ bedeutet – ein untotes Geschöpf, das schmackhaften Death Metal aus traditioneller Küche auftischt. Nach drei kalten Wintern auf dieser Welt und einer Vorspeise namens Mass Funeral Evocation, die 2015 zubereitet wurde, folgt nun im Mai der erste Hauptgang. Dank des legendären Labels Metal Blade Records wird Carnage sogar noch höhere Wellen schlagen und den Siegeszug der Schönheit im Unvollkommenen fortsetzen.

LIK Line-Up:

Chris Barkensjö – drums & vocals

Tomas Åkvik – vocals & guitars

Niklas „Nille“ Sandin – guitars & bass

