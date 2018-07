Phil Collins war Mitglied einer der bedeutendsten Rockband Englands, Genesis, und einer der größten männlichen Solokünstler der 80er-Jahre. Genauso war er aber stets begierig darauf, mit einer großen Bandbreite von Künstlern zusammenzuarbeiten. Als Drummer, Sänger, Produzent, Songwriter und in vielen weiteren Funktionen wurden die mannigfachen Talente des Briten von einigen seiner größten Helden in Anspruch genommen. Nun hat Phil Collins Plays Well With Others zusammengestellt, eine Sammlung von 59 Songs mit den Highlights seiner Kooperationen. Die Compilation erscheint als 4 CD-Box und als Digitaler Download am 28. September, unten gibt es das komplette Tracklisting.

Phil Collins kommentiert: „Manch einer würde sagen, dass ich ein verzaubertes Leben gelebt habe. Ich habe die meiste Zeit davon das gemacht, was ich machen wollte, und bin gut für Dinge bezahlt worden, die ich auch umsonst gemacht hätte: Schlagzeug spielen. Während dieser Zeit habe ich mit den meisten meiner persönlichen Helden zusammengespielt, und viele von ihnen sind enge Freunde von mir geworden. Auf diesen vier CDs findet man ein paar dieser Momente. Ich danke allen Künstlern dafür, dass ich diese CD zusammenstellen konnte, es war keine einfache Aufgabe.“

Plays Well With Others ist ein Box-Set über die vielen Nebenstraßen einer Karriere, die von der „Ersatz-Psychedelia“ der Flaming Youth über die legendären 1970er Jahre-Aufnahmen mit Brand X, Brian Eno, Robert Fripp und John Cale bis hin zu seiner Superstar-Ära in den 1980ern führen, als Phil Collins der Nummer-1-Ansprechpartner für Musik-Legenden war, die frischen Wind für ihre Produktionen brauchten.

Der Titel der Compilation stammt aus einem scherzhaften Geschenk, das eine profunde Wahrheit in sich trug. Chester Thompson, der Mann, der bei Genesis den Drumhocker übernahm, nachdem Collins die Position als Frontmann übernommen hatte, hatte ein spezielles Geburtstagspräsent für ihn arrangiert. Es war nicht besonders teuer, nur ein T-Shirt. Auf die Vorderseite hatte Thompson ein Motto drucken lassen, dass die Bereitschaft seines Bandkollegen ausdrückte, seine Drums zu fast jeder Session mitzubringen, und seine Freude daran, anderen Musikern, die er respektierte, zu helfen ihre Alben so zu machen, wie sie es wollten: „Plays well with others“.

Phil Collins begann Mitte der 1970er Jahre die Bereiche seines musikalischen Geschmacks auszuloten, die nicht zum Sound von Genesis passten. Plays Well With Others ist eine Sammlung von Aufnahmen, die die schwindelerregende Vielfalt einer der erfolgreichsten Geschichten in der Musikgeschichte auf den Punkt bringt. Die große Spannweite seines Schaffens verschaffte ihm den Respekt bei so vielen Musikern in so vielen unterschiedlichen Genres: Das Tribut-Album Urban Renewal, mit dem eine ganze Reihe von R&B-Künstlern Collins ehrte und das hier durch Lil‘ Kim repräsentiert wird, ist ein klassisches Beispiel für die Anerkennung, die Phil Collins bis heute zuteilwird.

DISC ONE: 1969 – 1982

Guide Me Orion – Flaming Youth

Knights (Reprise) – Peter Banks

Don’t You Feel It – Eugene Wallace

I Can’t Remember, But Yes – Argent

Over Fire Island – Brian Eno

Savannah Woman – Tommy Bolin

Pablo Picasso – John Cale

Nuclear Burn – Brand X

No-One Receiving – Brian Eno

Home – Rod Argent

M386 – Brian Eno

And So To F – Brand X

North Star – Robert Fripp

Sweet Little Mystery – John Martyn

Intruder – Peter Gabriel

I Know There’s Something Going On – Frida

Pledge Pin – Robert Plant

Lead Me To The Water – Gary Brooker

DISC TWO: 1982 – 1991

In The Mood – Robert Plant

Island Dreamer – Al Di Meola

Puss ‘n’ Boots – Adam Ant

Walking On The Chinese Wall – Philip Bailey

Do They Know It’s Christmas (Feed The World) – Band Aid

Just Like A Prisoner – Eric Clapton

Because Of You – Philip Bailey

Watching The World – Chaka Khan

No One Is To Blame (Phil Collins version) – Howard Jones

If Leaving Me Is Easy – The Isley Brothers

Angry – Paul McCartney

Loco In Acapulco – Four Tops

Walking On Air – Stephen Bishop

Hall Light – Stephen Bishop

Woman In Chains – Tears For Fears

Burn Down The Mission – Phil Collins

DISC THREE: 1991 – 2011

No Son Of Mine – Genesis

Could’ve Been Me – John Martyn

Hero – David Crosby

Ways To Cry – John Martyn

I’ve Been Trying – Phil Collins

Do Nothing ‘Till You Hear From Me – Quincy Jones

Why Can’t It Wait Til Morning – Fourplay

Suzanne – John Martyn

Looking For An Angel – Laura Pausini

Golden Slumbers / Carry That Weight / The End – George Martin

Zn The Air Tonite – Lil’ Kim featuring Phil Collins

Welcome – Phil Collins

Can’t Turn Back The Years – John Martyn

DISC FOUR: LIVE 1981 – 2002

In The Air Tonight (Live At The Secret Policeman’s Other Ball) – Phil Collins

While My Guitar Gently Weeps – George Harrison

You Win Again – The Bee Gees

There’ll Be Some Changes Made – Phil Collins and Tony Bennett

Stormy Weather – Phil Collins and Quincy Jones

Chips And Salsa – The Phil Collins Big Band

Birdland – Phil Collins with The Buddy Rich Big Band

Pick Up The Pieces (Live At The Montreux Jazz Festival 1998) – The Phil Collins Big Band

Layla (Live At Party At The Palace, 3 June 2002) – Eric Clapton

Why (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Annie Lennox

Everything I Do (I Do It For You) (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Bryan Adams

With A Little Help From My Friends (Live at Party At The Palace, 3 June 2002) – Joe Cocker

Kommentare

Kommentare