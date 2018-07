Am 28. September veröffentlichen Anaal Nathrakh ihr zehntes Album A New Kind Of Horror via Metal Blade Records. Um einen ersten Eindruck vom Album zu gewinnen, könnt ihr euch jetzt die erste Single Forward! hier anhören: metalblade.com/anaalnathrakh – dort könnt ihr das Album auch in diesen Formaten vorbestellen:

Wenn Anaal Nathrakh Sänger Dave Hunt A New Kind Of Horror beschreiben soll, redet er nicht lange um den heißen Brei herum: „Dieses Album ist nicht fröhlich, sondern zu gleichen Teilen gallig, jähzornig, sarkastisch, zynisch, brutal, entsetzlich und grässlich. Vor allem aber ist es zutiefst menschlich und bezieht alles mit ein, was damit einhergeht. Etwas Aufrichtigeres hätten wir nicht machen können.“ Wer die zehn Tracks des zehnten Albums der Band hört, wird einsehen, dass Daves Worte Hand und Fuß haben, denn die Songs zu hören gestaltet sich sowohl in textlicher als auch musikalischer Hinsicht als zermürbendes, abgründiges Erlebnis, bei dem man mit unverfälschten Emotionen konfrontiert wird. Während Multi-Instrumentalist Mick Kenney den originellen Stil des Projekts, eine Mischung aus sinfonischem Black, Death und Industrial Metal mit Grindcore, stetig weiterentwickelt, schöpft Hunt inhaltlich in erster Linie aus der grausamen Historie des Ersten Weltkriegs, aktuellen politischen Ereignissen und den Briefen von D.H. Lawrence, woraus sich eine der aufwühlendsten, zeitgemäßesten und originellsten Musikveröffentlichungen des Jahres 2018 ergibt. „Wir verarbeiten immer viele unterschiedliche Einflüsse auf unseren Alben, aber letzten Endes entstehen sie organisch auf der Grundlage dessen, was wir sind, und bei A New Kind Of Horror erkannten wir schon früh, dass es sich eindeutig um Musik handelte, wie nur wir sie machen können. Sie entzieht sich jeglichen Vergleichen, weil wir eine Klasse für sich sind.“

A New Kind Of Horror Tracklist:

1. The Road To…

2. Obscene as Cancer

3. The Reek of Fear

4. Forward!

5. New Bethlehem/Mass Death Futures

6. The Apocalypse Is About You!

7. Vi Coactus

8. Mother of Satan

9. The Horrid Strife

10. Are We Fit for Glory Yet? (The War to End Nothing)

Anaal Nathrakh Line-Up:

Mick Kenney – guitars/bass/programming

V.I.T.R.I.O.L – vocals

Anaal Nathrakh live

09/08/18 DE – Schlotheim – Party.San Open Air

11/08/18 UK – London- Blackheart

02/11/18 DK – Aalborg – Aalborg Metal Festival

03/11/18 UK – Leeds – Damnation Festival

05/11/18 NL – Rotterdam – Baroeg

06/11/18 FR – Paris – Backstage

09/11/18 NL – Deventer – Burgerweeshuis

10/11/18 DE – Oberhausen – Helvete

