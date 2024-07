Humanist: präsentiert neuen Song „Brother“ mit Dave Gahan

Nach den Singles The Beginning (My God) und Too Many Rivals veröffentlicht Humanist heute die hymnische neue Single Brother aus seinem kommenden Album On The Edge Of A Lost And Lonely World, das am 26.07.2024 über Bella Union erscheint. Der Track enthält den mitreißenden Gesang von Dave Gahan von Depeche Mode und ist eine Hommage an den verstorbenen, großartigen Mark Lanegan, mit dem Rob Marshall von Humanist auf den Alben Gargoyle und Somebody’s Knocking zusammengearbeitet hat. Der Track wird von einem Schwarzweiß-Video begleitet – hier ansehen und anhören:

Rob Marshall sagt über den Track: „Eine Woche nach Lanegans Tod hat sich Ed Harcourt bei mir gemeldet und mich auf eine der musikalischen Ideen angesprochen, die ich mit ihm geteilt hatte. Er erinnerte sich an Marks Angewohnheit, seine engsten Verbündeten liebevoll Brother zu nennen. So hat er mich auch immer genannt. Dieser liebenswerte Begriff deutete auf eine Kameradschaft hin, die mit einer eng verbundenen Familie vergleichbar war. Das Lied wurde zu Brother„. Als ich es mir zum ersten Mal anhörte und in die Musik eintauchte, überschlugen sich die Emotionen, und Erinnerungen überfluteten meinen Geist. Zuerst war ich überwältigt, dann rührte mich die schiere Kraft des Ganzen zu Tränen. Dave Gahan, ein weiterer langjähriger Freund von Mark, schien die perfekte Besetzung für den Gesang zu sein, und nachdem er das Stück gehört hatte, stimmte er voll und ganz zu. Das Stück wurde noch lebendiger, als weitere von Marks ehemaligen Mitstreitern ins Spiel kamen: Isobel Campbells eindringliches Cello, Sietse van Gorkoms mitreißende Streicher – alles verwoben in einer kathartischen Symphonie des Gedenkens und der Ehrerbietung. Es ist ein bescheidener Tribut an eine kolossale Seele, aber es fühlt sich unbestreitbar passend an.“

Neben Dave Gahan finden sich auf On The Edge Of A Lost And Lonely World Gastauftritte von Größen wie Tim Smith (Midlake/Harp), Isobel Campbell, Ed Harcourt, James Allan (Glasvegas), Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club), Carl Hancox Rux und anderen.

On The Edge Of A Lost And Lonely World, das zweite Album von Rob Marshalls Humanist-Projekt, enthält den Gesang einer Reihe von bekannten Künstlern. Diese erlesene Besetzung ist eine Erweiterung der Humanist-Soundwelt, die das auf dem viel gelobten Debütalbum 2020 erstmals erkundete Terrain erweitert und Rob Marshall (Gitarrist von Exit Calm und Co-Autor von Mark Lanegans gefeierten Alben Gargoyle und Somebody’s Knocking) als Songschreiber, Komponist und Produzent mit einer einzigartigen musikalischen Vision weiter festigt.

Das Album ist eine Erinnerung daran, wie emotional gitarrenbetriebene Musik in ihrer besten Form sein kann: hochfliegend, turbulent, nachdenklich und vor allem aufrichtig; man kann hören, dass Rob alles durchgemacht hat, dass er weiser, erfahrener und widerstandsfähiger geworden ist. Es ist offensichtlich, dass Rob es ernst meint. Auf diesem zweiten Humanist-Album steht viel auf dem Spiel: die Seele eines Mannes, die schonungslos offengelegt wird.

Obwohl On The Edge Of A Lost And Lonely World erneut die Gothic-/Industrial-Elemente des Debütalbums enthält, hat sich die Sound-Palette erweitert, um mehr Licht und Schatten aufzunehmen – mit federleichten Gitarren, die mit treibendem, motorischem Rock’n’Roll verschweißt sind, kontrastiert mit der Süße und Leichtigkeit von Isobel Campbells exquisitem Love You More, das einen zurück zu My Bloody Valentine bringt. Auf diesem zweiten Humanist-Album erweist sich Rob als Meister der subtilen Texturen, der hauchdünnen Filigranität von Gitarrenlinien, die elektronisch so bearbeitet werden, bis man nicht mehr sicher sein kann, ob es sich wirklich um Gitarren handelt.

Das erste Humanist-Album war ein Strudel aus Fuzz- und Noise-Melodien, cineastisch, hypnotisierend, ein großes, triumphales Album, mit Gesangsbeiträgen von Mark Lanegan, Dave Gahan (Depeche Mode), Mark Gardener (Ride) und Joel Cadbury (Unkle) und vielen anderen. Es war Robs erstes Soloprojekt nach der Auflösung seiner Band Exit Calm und auch das erste Album, das er vollständig selbst produzierte. Doch gerade als sein Meisterwerk fertig war, stoppte Covid alles, eine Promotion-Tour wurde abgesagt und die Welt versank in einem langen Schwebezustand…

Kurz danach starb Robs wichtigster Weggefährte Mark Lanegan, mit dem ihn eine tiefe und anhaltende musikalische Freundschaft verband. Rob schrieb und produzierte sechs Stücke für Mark auf ihrer ersten gemeinsamen Zusammenarbeit, dem viel gefeierten Album Gargoyle (Heavenly Records). Auf Marks nächstem Album Somebody’s Knocking (Heavenly Records) schrieb Rob sechs weitere Stücke mit. Die ersten Tracks, an denen sie zusammen gearbeitet hatten, waren auf dem ersten Humanist-Album enthalten.

Das neue Album erforscht und entwickelt Themen, über die er bereits auf seinem Debüt nachgedacht hat – existenzielle Fragen des Lebens, des Todes, des Sinns, der Hoffnung, des Leidens, der Erlösung – aber jetzt mit einer tieferen Palette von Klängen und Emotionen, mehr Nuancen, einer wachsenden Beherrschung der Form, die ein Album von emotionaler Subtilität, Tiefe und Umfang hervorbringt.

Robs Gesang, als Madman Butterfly, ist in der zunehmenden Abstraktion der zweiten Hälfte des Albums zu finden, mit konventionellen Songstrukturen, die sich in Tongedichte auflösen. Robs Stimme singt Melodien aus einem Traum, der auf dem letzten Stück The End in seinem Kopf kreist. Du wachst aus einem Traum auf, der so bedeutungsvoll und seltsam ist, dass er sich nicht in die wache Welt übertragen lässt und beim Kontakt mit der Realität zusammenbricht, wie Sand durch deine Finger gleitet. ..

„Mein Kopf ist in Gedanken- und Vorstellungswolken versunken“, sinniert Rob, „aber ich bin getrieben, musikalisch so echt und authentisch wie möglich zu sein, ich versuche, nach vorne zu drängen und alles zu nutzen, was ich habe; es war nie wirklich eine Wahl, sondern das Einzige, was ich je für möglich hielt – mit dem Strom zu schwimmen, dein Schicksal zu akzeptieren, auf den Wellen zu reiten. Ich bin ein schüchterner Mensch, aber auf der Bühne führt mich meine Gitarre zu einem Ort des angeborenen Selbstbewusstseins, also ist das wohl der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle“.

Tracklist:

1. The Beginning (My God) ft Carl Hancock Rux

2. Happy ft Ed Harcourt

3. Too Many Rivals ft Tim Smith

4. The Immortal ft Ed Harcourt

5. This Holding Pattern ft James Cox

6. Brother ft Dave Gahan

7. Born To Be ft Peter Hayes

8. Keep Me Safe ft Rachel Fannan

9. Dark Side Of Your Window ft James Allan

10. Love You More ft Isobel Campbell

11. Lonely Night ft Madman Butterfly

12. The Presence Of Haman ft Madman Butterfly

13. The End ft Madman Butterfly