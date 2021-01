Hurricane/Southside Festival: veröffentlichen Statement zur aktuellen Situation

Nachdem in den vergangenen Tagen schon das Keep It True und das Glastonbury Festival aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt wurden, machen sich nun so langsam auch andere Festival-Veranstalter Gedanken, ob ihre Events unter den gegebenen Umständen werden stattfinden können.

Wir erinnern uns, das Hurricane Festival und das Southside Festival waren auch im vergangenen Jahr mit die ersten deutschen Festivals, die zu Beginn der Krise abgesagt werden mussten. Nun, etliche Monate später, sind wir in einem weiteren Lockdown, noch immer ausgebremst und ob die Festival-Saison 2021 wie erhofft stattfinden kann, muss derzeit als stark unsicher eingestuft werden.

Das Hurricane Festival in Scheeßel soll derzeit noch vom 18. bis 20. Juni 2021 mit Bands wie Z.B. Rise Against, The Killers, Mando Diao, Sum41, Jimmy Eat World, Killswitch Engage, Bad Religion stattfinden, während das Southside Festival in Neuhausen Ob Eck noch vom 18. bis. 20. Juni 2021 mit gleichen Bands plant.

Nun veröffentlichten die Betreiber ein Statement zur aktuellen Lage, welches ihr hier nachlesen könnt: