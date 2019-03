Am 26. April erscheint das neue, inzwischen 19. (!) Studioalbum der deutschen Gothic Ikone Illuminate und hört auf den vielversprechenden Titel Zorn.

„Wir haben diesmal bewusst einen – für unsere Verhältnisse – sehr provokanten Titel gewählt, um auch ein wenig mit unseren gängigen Klischees zu brechen“, reflektiert Kreativkopf, Vokalist und Bandleader Johannes Berthold und erklärt: „Im direkten Vergleich zu den Vorgängern haben wir großes Augenmerk auf einen voluminöseren Sound und eine druckvollere Produktion gelegt. Trotzdem sind wir unserer Linie durchaus treu geblieben.“

Im Klartext bedeutet dies, dass der Metal-Anteil auf Zorn vergleichbar höher ist, als auf den direkten Vorgängeralben Ein Ganzes Leben und GeZeichnet. Ein natürlicher Prozess wie Mastermind Johannes Berthold weiter schildert: „Wir wollten ganz bewusst eine härtere Gangart einlegen und ein Stück weit auch wieder zurück zu unseren musikalischen Wurzeln gehen – die Zeit war einfach reif dafür.“

Aufgenommen wurde im bandeigenen Gallery Tonstudio im Süddeutschen Pfinztal, wo Johannes Berthold und Gitarrist Jörn Langenfeld selbst für den Mix und die Produktion verantwortlich waren. Das Mastering gab man schließlich in die Hände von Patrick Damiani (ASP, Rome u.a.) in den Karlsdorfer Tidalwave Studios, während das Coverartwork aus der Feder von Holger Munch – bekannt durch die Zusammenarbeit u.a. mit H.R. Gieger, ASP, Ally Storch, Christian von Aster – stammt.

Die größte Triebfeder des jüngsten Studioalbums ist der titelgebende Zorn in seiner altertümlichen, biblischen Auffassung, welche weit entfernt von reiner Wut oder Hass ist. „Vor allem der Zorn auf mich selbst steht hier im Vordergrund“, offenbart der Komponist und denkt dabei an das ständige Sehnen nach unerreichbaren Dingen oder auch Zuständen, während der Blick für das bereits Existierende, Schöne und Gute verloren geht. „Der Zorn über den momentanen Status Quo der Gesellschaft, die Einteilung in schwarz und weiß und das immer schnellere Auseinanderdriften von gegensätzlichen Gruppen. Ich versuche dabei – wie immer – so unpolitisch wie möglich zu bleiben und den Inhalt tatsächlich auf einen ganz persönlichen, privaten Kern zu reduzieren.“

Illuminate – Live:

01.03. Mannheim / 7er Club

02.03. Dresden / Puschkin

25.04. Berlin / Frannz Club

26.04. Leipzig / Moritzbastei

27.04. Nürnberg / Cult

Illuminate sind:

Johannes Berthold – Gesang, Klavier, Keyboards, Programming

Jörn Langenfeld – Gitarren, Bass, Programming

Mareike Makosch – Gesang

Fenja Makosch – Gesang

Sylvia Berthold – Gesang

Johannes Knees – Live-Keyboards

www.illuminate.de

www.facebook.com/Illuminateofficial

