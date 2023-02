Im Westen Nichts Neues (2022): erscheint ab 24.03.2023 als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook

Berlin, 2. Februar 2023 – neun Oscar®– und 14 BAFTA-Nominierungen: Im Westen Nichts Neues erscheint nun auch als hochwertige Heimkino-Edition! Am 24. März 2023 veröffentlicht capelight pictures in Zusammenarbeit mit Netflix Edward Bergers Meisterwerk als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook mit dem Film in 4K Ultra HD auf UHD-Blu-ray und in HD auf Blu-ray.

Der Netflix-Film schrieb kürzlich Filmgeschichte: Zum ersten Mal überhaupt ist eine Produktion aus Deutschland in der wichtigsten Kategorie als Bester Film für den Oscar® nominiert. Darüber hinaus wurde Edward Bergers Film in acht weiteren Oscar®-Kategorien nominiert, darunter Bester internationaler Film, Adaptiertes Drehbuch, Kamera und Szenenbild. Und auch mit 14 Nennungen bei den BAFTA-Nominierungen stellte Im Westen Nichts Neues einen bisherigen Rekord ein. In Deutschland fand der Film ebenfalls Beachtung: Die Deutsche Filmakademie setzte ihn auf die Vorauswahlliste des Deutschen Filmpreises.

Zur Vorbestellung der 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook geht es hier.

Über Im Westen nichts Neues:

Frühjahr 1917. Der 17-jährige Paul Bäumer (Felix Kammerer) und seine Freunde können es nicht erwarten, in den Krieg zu ziehen, auf Paris marschieren, den Sieg davontragen. So stellen die Jungs sich das vor. So wird es ihnen versprochen. Jubelnd und singend marschieren sie los, die „eiserne Jugend“, für Kaiser, Gott und Vaterland. Die Begeisterung hält nicht lange. Als sie nach tagelangem Marsch an der Westfront ankommen, regnet es in Strömen. Der Schützengraben läuft voll, ist ein einziger Morast. Doch die Franzosen warten nicht. Schon bald nehmen sie den Graben unter Beschuss.

Im Westen nichts Neues erzählt die ergreifende Geschichte eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Paul (Felix Kammerer) und seine Kameraden erleben am eigenen Leib, wie sich die anfängliche Kriegseuphorie in Schrecken, Leid und Angst umkehrt, während sie in den Schützengräben verzweifelt um ihr Leben kämpfen.