Imperia: enthüllen Album-Tracklist

Die Symphonic Metaller Imperia werden am 26.03.2021 bei Massacre Records ihr neues Album The Last Horizon veröffentlichen!

Das Coverarwork wurde erneut von Jan Yrlund / Darkgrove Design gestaltet. Mix und Mastering lag wieder in den Händen von Jacob Hansen / Hansen Studios.

Für Merijn Mol ist es das erste Album als neuer Drummer von Imperia.

The Last Horizon wird als 2-CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein.

Hier kann man das Album vorbestellen bzw. es sich vormerken » https://lnk.to/thelasthorizon

The Last Horizon Tracklist:

CD 1

1. Dream Away

2. Starlight

3. To Valhalla I Ride

4. Flower And The Sea

5. Blindfolded

6. While I Am Still Here

CD 2

1. Only A Dream

2. Where Are You Now

3. I Still Remember

4. Dancing

5. My Other Half

6. One Day

7. I Send You My Love

8. Let Down (Piano Version)

http://imperiaband.com

https://www.facebook.com/imperiaband

Quelle: Massacre Records