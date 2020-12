In Extremo: kündigen coronakonforme Liveshows für 2021 an

Seit mehr als einem sagenhaften Vierteljahrhundert fasziniert die Band nun mit ihrer mitreißenden Energie, die – in Vollendung! – aus dieser ureigenen Mischung entsteht: Zwischen historischen Einflüssen und dem gewaltigen Sound ihrer Metal-Gitarren, zwischen mittelalterlichen Instrumenten, folkloristisch-archaischen wie auch modernen Rhythmen, Mitsing-Hymnen in deutscher und mundartlicher Sprache, zwischen reinstem Vollgas und Gänsehaut-Melodien entsteht so viel mehr als Musik. Es ist eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Verbindung, die sie so einzigartig wie erfolgreich macht und mit den Fans live gelebt werden will.

In Extremo eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands, stehen am Liebsten auf den Bühnen der Welt und kündigen für den Sommer 21 ein paar ausgewählte coronakonforme Open Air Shows an. Der Vorverkauf beginnt am 21.12.2020 ab 12.00 Uhr. Tickets unter www.eventim.de und bei allen bekannten VVK Stellen.

Die Band richtet sich heute auch direkt an ihre Fans:

„Liebe Freunde,

ein absurdes Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten an dieser Stelle gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, denn das haben wir bereits zur Genüge getan. Wir wollen den Blick stattdessen nach vorne richten, denn unser Kompass zeigt nach wie vor in Richtung Sonne und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, jetzt die Endlich Live – Sommer 2021 zu veröffentlichen.

Es handelt sich hierbei um Konzerte, die unter coronakonformen Bedingungen geplant werden und somit sowohl für uns als auch für euch Termine sind, auf die wir uns gemeinsam freuen können, ohne fürchten zu müssen, dass sie nicht stattfinden.

Das hat keinen Einfluss auf die aktuellen Termine der Burgentour 2021, nur wissen wir genau so wenig wie ihr, ob diese Termine wie geplant stattfinden können. Sollte es hier noch zu Verschiebungen kommen, erfahrt ihr es über unsere üblichen Kanäle.

Jetzt wünschen wir euch aber erst mal eine möglichst schöne und erholsame Weihnachtszeit mit euren Lieben, passt weiterhin auf euch auf und bringt das Jahr noch gut zu Ende!

In Dankbarkeit,

Eure 7.“

In Extremo – Endlich Live – Sommer 2021

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Rockantenne, Piranha und Start Magazin

28.05.21 Halle – Peissnitzinsel

29.05.21 Halle – Peissnitzinsel

25.06.21 Bosen – Bostalsee – Strandkorb Open-Air

09.07.21 Wiesbaden – Brita Arena – Strandkorb Open-Air

10.07.21 Augsburg – Messegelände – Strandkorb Open-Air

06.08.21 Mönchengladbach – Sparkassenpark – Strandkorb Open-Air

14.08.21 Berlin – Hoppegarten – Strandkorb Open-Air

Tour Veranstalter aller Shows: Stereo-Propaganda GmbH

Tickets unter www.inextremo.de

weitere geplante Shows:

In Extremo – 25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Rockantenne, Piranha und Start Magazin

02.07.2021 CH-Augst – Augusta Raurica

19.06.2021 Leinefelde-Worbis – Burg Scharfenstein

23.07.2021 Esslingen – Burg Esslingen ausverkauft

18.09.2021 Satzvey – Burg Satzvey ausverkauft

In Extremo – Kompass zur Sonne-Tour 2022

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Rockantenne, Piranha und Start Magazin

Fr. 22.04.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

Sa. 23.04.2022 Köln Palladium

Fr. 29.04.2022 CH-Zürich Komplex 457

Sa. 30.04.2022 Stuttgart Porsche Arena

Fr. 06.05.2022 Bremen Pier 2

Sa. 07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

Do. 12.05.2022 Saarbrücken Saarlandhalle

Fr. 13.05.2022 München Zenith

Sa. 14.05.2022 A-Wien Gasometer

Do. 19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

Fr. 20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

Sa. 21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

Do. 26.05.2022 Hamburg Docks

Fr. 27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

Sa. 28.05.2022 Berlin Columbiahalle

Tour Veranstalter aller Shows: Stereo-Propaganda GmbH

Tickets unter www.inextremo.de

https://www.inextremo.de

https://www.facebook.com/officialinextremo

Quelle: Another Dimension PR Agentur