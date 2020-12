Am 06.11. ist das neue Album Live Alert von Dirty Sound Magnet erschienen. Jetzt veröffentlichen die drei Schweizer ein Video zum Cover Have A Cigar:

„Have A Cigar was one of the songs that inspired Stavros to pick up a guitar. 15 years later DSM unleash a passionate version of this classic track. No pretension to match the original…just fun! It’s a bonus track of their new live session album Live Alert.“

Quelle: Bite it Promotion