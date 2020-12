Sabaton: enthüllen animiertes Video für ‚No Bullets Fly‘

Die Heavy Metal Helden Sabaton haben vor Kurzem unglaubliche 1 Million Abonennten auf ihrem YouTube Channel erreicht und zur Feier des Anlasses eine einzigartige Überraschung in ihrem Adventskalender enthüllt: ein animiertes Video für ihre Hymne No Bullets Fly vom Album Heroes.

Seht euch den Clip hier an:

Das Video erzählt die Geschichte um Franz Stigler und Charlie Brown, zwei (gegnerische!) Piloten im Zweiten Weltkrieg. Als Chalies Flugzeug schwer beschädigt wurde, entschied sich Franz – anstatt Charlie abzuschießen – sein eigenes Leben zu riskieren und ihn in Sicherheit zu geleiten. Beide überlebten und mehr als 40 Jahre später trafen sie einander wieder und wurden gute Freunde. Eine wundervolle Geschichte, die vor 1990 nicht an die Öffentlichkeit kam.

Sabatons letztes Album The Great War, wurde 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und hat in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Schweden Platz #1 in den Charts erreicht. Das Album wurde sowohl von Fans als auch Kritiken seit seiner Veröffentlichung letzten Sommer stark gefeiert, stieg weltweit in die Charts ein und enthält kolossale Singles wie Great War, 82nd All The Way, Fields Of Verdun und The Red Baron.

Sabaton Live:

2021:

05.06. AT Nickelsdorf – Novarock

18.06 DK Copenhagen – Copenhell

06.07. DE Frankfurt – Deutsche Bank Park

14.07. RUS Moscow – Park Live Festival

15.07. BG Mogilovo – Midalidare Rock 2021

17.07. GR Athens – Release Festival

07.08. SE Falun – Sabaton Open Air

20.08. CZ Moravsky Krumlov – Rock Castle

29.08. CH Aarburg – Riverside Open Air

11.09. US Orlando – Orlando Amphitheater

13.09. US Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

17.09. US Youngstown, OH – Covelli Center

22.09. US Milwaukee, WI – Miller Life High Theater

25.09. US St. Louis, MO- Saint Louis Music Park

29.09. US Denver, CO – The Mission Ballroom

06.10. US Los Angeles, CA – Microsoft Theater

08.10. US Las Vegas, NV – Zappos Theatre at Planet Hollywood

09.10. US Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre

12.10. US San Antonio, TX – Freeman Coliseum

13.10. US Austin, TX – H-E-B Center

15.10. US Dallas, TX – Pavillion at Toyota Music Factory

16.10. US Oklahoma City, OK – The Zoo Amphitheatre

28.10. US Oxon Hill, MD – MGM National Harbor

30.10. US Ledyard, CT – Foxwood Casino Arena

2022:

07.01. SE Karlstad – Nöjesfabriken

08.01. SE ÖrebroConventum – Kongress

10.01. SE Halmstad – Live

11.01. SE Mölnlycke – Råda Rum

12.01. SE Kalmar – KalmarSalen

14.01. SE Skellefteå – Sara Kulturhus

15.01. SE Piteå – Rivierahallen Pite Havsbad

16.01. SE Luleå – Kulturens Hus

18.01. SE Huskvarna – Folkets Park

19.01. SE Linköping – Garden

21.01. SE Sundsvall – Avenyn

22.01. SE Umeå – Idun Folkets Hus

23.01. SE Östersund – Folkets Hus

24.01. SE Gävle – Gasklockorna

26.01. SE Uppsala – Uppsala Konsert & Kongress

27.01. SE Eskilstuna – Lokomotivet

28.01. SE Borås – Åhaga

29.01. SE Älmhult – Arenan Älmhults Handelsplats

31.01. SE Helsingborg – Sundspärlan

01.02. SE Malmö – Slagthuset

02.02. SE Kristianstad – Södra Kasern

04.02. SE Karlshamn – Bellevueparken

05.02. SE Skövde – Valhall

06.02. SE Trollhättan – Apollon

07.02. SE Värnamo – Gummifabriken

09.02. SE Ronneby – Klubb Ronn

10.02. SE Norrköping – Flygeln

11.02. SE Borlänge – Galaxen

12.02. SE Falun – Magasinet

Quelle: Nuclear Blast Records