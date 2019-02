In weniger als einen Monat erscheint endlich das 13. Studioalbum von In Flames – I, The Mask ist ab dem 1. März über Nuclear Blast (weltweit, außer Nordamerika) und Eleven Seven Music (nur Nordamerika) erhältlich. Nachdem die ersten drei Singles der neuen Scheibe bereits insgesamt über 10 Millionen Mal gestreamt wurden, präsentierten In Flames letzten Freitag den vierten Vorabtrack. Seht das Lyricvideo zu der neuen Hymne Burn hier:

I, The Mask ist jetzt vorbestellbar und die ersten limitierten Vinylfarben sind bereits ausverkauft. Sichert euch hier noch schnell das Format eurer Wahl und werft einen Blick auf die limitierte Fan-edition mit dem Digipak und einer exklusiven Jesterhead Maske: http://nblast.de/InFlamesITheMask

Hier könnt Ihr die digitale Version vorbestellen: https://inflames.ffm.to/themask

Streamt oder downloadet die neue In Flames Single Burn hier:

http://nblast.de/InFlamesBurnSingle

“Wir hoffen, euch gefällt Burn, denn wir hatten riesigen Spaß dabei, den Track zu schreiben. Er ist einer unserer Favoriten auf dem neuen Album und auch der letzte Song, den ihr vor dem Release der Scheibe am 1. März zu hören bekommt. Wir können es nicht erwarten, die neuen Songs live für euch zu spielen. In Jesterheads We Trust!”, verkündet Sänger Anders Fridén.

Außerdem haben In Flames weitere Bands für die zweite Runde ihres Festivals Borgholm Brinner, das erneut in der Borgholm Burg auf der schwedischen Insel Öland am 2. und 3. August 2019 stattfinden wird. Die international renommierten Briten Architects werden nun ebenfalls mit am Start sein sowie Schwedens Doom Hard Rocker Witchcraft. Beide Bands gesellen sich in das stattliche Line-Up, für das bereits die Progmeister Opeth, die Melodeath Pioniere At The Gates und Kaliforniens Of Mice And Men bestätigt worden waren. Und natürlich spielen die Gastgeber und Headliner In Flames erneut an beiden Abenden ein unterschiedliches Set.

Zudem haben In Flames eine große Tour durch den UK, Frankreich, Schweiz und Belgien angekündigt, die am 3. April in Glasgow beginnt. Tickets gibt es bei: www.InFlames.com/tour

Und VIP Upgrades bei https://bitl.ly2EtnVoe

In Flames Europa Headline-Tour

03.04. UK Glasgow – SWG3

04.04. UK Manchester – O2 Ritz

05.04. UK London – The Roundhouse

06.04. UK Nottingham – Rock City

07.04. UK Bristol – SWX

09.04. UK Norwich – UEA

10.04. B Antwerp – Trix

12.04. F Nancy – L’Autre Canal

13.04. F Cambrai – Betizfest

15.04. F Lyon – Le Transbordeur

16.04. F Toulouse – Le Bikini

17.04. F Nîmes – Paloma

18.04. CH Zurich – Komplex 457 Europa Headline-Tour03.04. UK Glasgow – SWG304.04. UK Manchester – O2 Ritz05.04. UK London – The Roundhouse06.04. UK Nottingham – Rock City07.04. UK Bristol – SWX09.04. UK Norwich – UEA10.04. B Antwerp – Trix12.04. F Nancy – L’Autre Canal13.04. F Cambrai – Betizfest15.04. F Lyon – Le Transbordeur16.04. F Toulouse – Le Bikini17.04. F Nîmes – Paloma18.04. CH Zurich – Komplex 457 Weitere Shows & Festivals 2019

23.04. RUS St. Petersburg – A2

25.04. RUS Moscow – Glavclub

27.04. BY Minsk – Prime Hall

29.04. UA Kiev – Stereo Plaza 08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

13. – 16.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

25.06. PL Krakow – Mystic Festival

27.06. N Trondheim – Trondheim Rocks

29.06. N Sagene – Tons of Rock

02.08. S Öland – Borgholm Brinner

03.08. S Öland – Borgholm Brinner

Kommentare

Kommentare