Europa hat Feuer gefangen! IN FLAMES‚ dreizehntes Studioalbum »I, The Mask« hat es in der ersten Woche nach seinem Release auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts in Schweden und Österreich geschafft und auch Deutschland freut sich über einen stattlichen Platz 2 und Platz 3 in der Schweiz!

Anders Fridén berichtet:

“Die Reaktionen auf ‘I, The Mask’ sind überwältigend. Die Verletzlichkeit, der man sich aussetzt, wenn man etwas so Persönliches wie die eigene Musik teilt, ist immer nervenaufreibend. Aber unzählige Fans haben uns online oder bei den Shows angesprochen und erzählt, wie vielen ihnen die Musik jetzt schon bedeutet und dieses Gefühl ist selbst nach all den Jahren für uns noch unvergleichlich. Wir können nicht erwarten, die Songs für euch nächsten Monat in Europa zu spielen und danken den Jesterheads auf der ganzen Welt für ihren Support!“

Hier ist die komplette Liste der Chartpositionen von »I, The Mask«:

# 1 Schweden

# 1 Österreich

# 2 Deutschland

# 2 Kanada Hard Rock Albums / #35 Overall

# 3 Schweiz

# 4 Finnland

# 5 USA Hard Rock Albums / #121 Overall

# 9 Norwegen

# 12 Japan (Rock)

# 17 Belgien

# 48 Australien

# 53 Frankreich

# 66 UK

# 78 Italien

# 84 Niederlande

