Pristine: sprechen über die Aufnahmen zu »Road Back To Ruin«

Norwegens feinster Rock-Export PRISTINE hat mit „Behind The Song“ Vol. 2 ein Video veröffentlicht, in dem die Band über die Songs des kommenden Albums »Road Back To Ruin«:

»Road Back To Ruin« wird am 19. April über Nuclear Blast erscheinen und ist ab sofort als Stream/Download, CD oder Vinyl (schwarz, blau) vorbestellbar: http://nblast.de/PristineRoadBackToRuin

