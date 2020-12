Ingenium – Die Vergangenheit Wird Zum Albtraum

Fazit

Ingenium ist sehenswert und unterhaltsam, zudem überzeugen überraschende und fesselnde Momente. Mit wenig Geld zu einem sehr ansehnlichen Ergebnis. Steffen Hacker zeigt auf, dass man mit ihm in den nächsten Jahren rechnen darf und sollte. Als VFX-Artist und Werberegisseur hat er bereits einen guten Ruf erarbeitet, der nun weiter mit Filmen aufpoliert werden soll. Ingenium kann man daher als gelungenen Einstand anpreisen. Handlung und Schauspielvermögen der einzelnen Protagonisten lassen Luft nach oben, alles andere wäre auch als Skandal zu bezeichnen, dafür liegen die Strukturen von großen Movies zu weit in der Ferne. Aus den Möglichkeiten wiederum wurde ein solides B-Movie gezaubert, das man ruhig mal konsumieren darf. Was mir persönlich noch gefällt, sind die umfangreichen Extras. Irgendwie ist es in den letzten Wochen in Mode gekommen, keine Extramaterialien mehr dazuzugeben. Wenn überhaupt, muss ein Film mit einem billigen Booklet leben, wo selbst die Bedienungsanleitung eines PS 1 Spiels spannender ist. Als Extras gibt es ein Making Of, Visual Effects, Outtakes, ein Musikvideo und Trailer und machen das Mediabook wirklich lohnenswert. Um trotzdem noch mal auf das Wesentliche zurückzukommen: die Schauspieler, die dem Drehbuch Leben einhauchen sollen. Die Qualitätsabrisse zu den Großen ihrer Zunft liegen offensichtlich auf dem Silbertablett. Ich bleibe trotzdem dabei, Daumen hoch für eine mutige Umsetzung und leidenschaftliche Leistung aller Beteiligten. Mal sehen, wohin uns die Reise vor allem vom Steffen Hacker in den nächsten Jahren führt.