Insidious Disease: veröffentlichen neue Single „Born Into Bondage“ und erstes Album in 10 Jahren erscheint am 30. Oktober 2020

Die norwegische Metalhorde Insidious Disease – bestehend aus aktuellen/früheren Mitgliedern von Dimmu Borgir, Morgoth, Nile, Susperia und Napalm Death – liefern heute eine weitere Single von ihrem neuen Album After Death, das am 30. Oktober erscheint. Das gewaltige Born Into Bondage lässt einem das Blut in den Adern gefrieren und ist jetzt mit einem Visualizer hier zu hören:

Born Into Bondage

Sänger Marc Grewe kommentiert den Track:

„Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der Silenoz und ich den Song Born Into Bondage geschrieben haben. Es war ein nebliger und verregneter Tag im norwegischen Herbst, eigentlich genau wie jetzt momentan. Die perfekte Atmsophäre, um in philosophischen Gesprächen über vergangene Beziehungen und verlorene Hoffnung zu versinken. Wir sprachen über Abhängigkeiten in jeglicher Form, sei es von Religion, Ego, Drogen oder was auch immer einen heute zu Fall bringen kann.

Dann hatten wir da diese traumatischen Klänge im Intro… Wörter flogen durch die Gegend und ganz plötzlich entstand daraus ein Bild in unserem Kopf. Ich versuchte mich an einigen Gesangspassagen, aus voller Kehle… und es passte perfekt zusammen! Danach ging alles ganz einfach, wie ein heißes Messer, das durch Butter gleitet.

Ich glaube, Silenoz und ich haben ein gemeinsames Verständnis von ‚Freiheit‘ und nach den ersten Takes mit einem SM 57 in Silenoz‚ Keller nahmen wir einfach die Vocals auf und genau das hörst du auch – es klingt verdammt OLD SCHOOL. Kein schicker Studioscheiß. Aufnahmen im Keller. Es ging uns wirklich darum, das Feeling des Tracks einzufangen, weniger um die technischen Möglichkeiten. Und genau um dieses Feeling geht es doch in der Musik, oder?“

Nachdem sie erst vor Kurzem bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben, haben Insidious Disease es sich zur Aufgabe gemacht, dem klassischen Death Metal einen modernen Anklang zu verleihen. Mit nur einem bisher erschienenen Album (Shadowcast, 2010) immer noch in den Kinderschuhen ihrer Bandgeschichte, treibt es mit einer höllischen Energie durch das Universum des Metals. „Es geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden“ Insidious Disease, erklärt Silenoz. „Es geht darum, einen Groove zu finden, mit dem man sich wohlfühlt.“

