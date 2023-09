Insomnium: veröffentlichen “Song Of The Dusk” von der “Songs Of The Dusk – EP”

Im Grunde ist Musik eine Waffe, um die Mauern zu zerstören, die wir um uns herum errichtet haben – und die finnischen Metal-Melancholiker Insomnium gehören dabei zu den stärksten Waffen. Ihr neuntes Meisterwerk Anno 1696, das Anfang 2023 veröffentlicht wurde, führt uns tief in die dunkle und unruhige Vergangenheit Nordeuropas, eine Zeit der Hexen, des Aberglaubens, der Blutlust und des Wahnsinns. Und von Werwölfen. Im November setzen Insomnium die epische Geschichte von Anno 1696 auf ihrer addendumartigen EP Songs Of The Dusk fort, die 22 Minuten Musik und drei weitere Reisen in eine dunkle und neblige Vergangenheit enthält. „Wir hatten einfach elf großartige Songs, und wir dachten, dass dieses Material zu gut ist, um ’nur‘ Bonustracks zu sein“, erklärt Niilo Sevänen (Bass, Gesang). „Sie sind Teil der großen Geschichte, man kann sie also als Director’s-Cut-Material betrachten, das ein wenig mehr erzählt. Für diejenigen, die mehr haben wollen.“

Abgemischt von Jaime Gomez Arellano (Orgone Studios) und gemastert von Tony Lindgren (Fascination Street Studios), sind Anno 1696 und das dazugehörige Songs Of The Dusk bei weitem ihre vollendetsten und emotional aufrüttelndste Leistungen.

Songs Of The Dusk ist Teil des Ltd. Deluxe 2CD Artbook von Anno 1696, und ist nun auch separat erhältlich als: Ltd. CD Digipak, LP mit Etching auf der B Seite und als Digital EP.

Folgende LP-Farben sind verfügbar:

Schwarze LP (überall)

Ltd. weiße LP (300x) (cmdistro.de & weitere Händler)

Ltd. transp. hellblaue LP (300x) (EU Bandshop)

Ltd. transp. rote LP (300x) (US Bandshop und auf Tour)

Hier vorbestellen: https://insomnium.lnk.to/SongsOfTheDusk-EP

Nun wurde der Titeltrack Song Of The Dusk veröffentlicht, der auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. Ein weiteres majestätisches Video von Riivata zu der epischen, fast 10 Minuten langen Saga findet ihr hier: https://youtu.be/nTIDh1miBSc

Die Band kommentiert: „Da das Album zu lang gewesen wäre, haben wir diese drei Tracks in der ursprünglichen Version weggelassen, aber sie sind Teil der Anno 1696-Geschichte und ergänzen sie, und einige der Lücken werden gefüllt. Songs Of The Dusk bietet ein alternatives Ende, so dass jeder selbst entscheiden kann, welche Art von Stimmung er bevorzugt. Diese Version ist etwas hoffnungsvoller und weniger tragisch, zumindest auf einer allgemeinen Insomnium-Skala – alle sind tot… außer den Wölfen.“

Der November kann nicht früh genug kommen, wenn die finnischen Melodeath-Meister Insomnium ihre neuen Songs auf ihrer ausgedehnten Headliner-Tour durch Europa live präsentieren werden, nachdem sie am 8. September eine exklusive Show in Istanbul und am 9. September ihren allerersten Live-Auftritt in Tel Aviv gespielt haben.

Contra Promotion & Feat First Management present

Insomnium

w/ In Mourning & Kvaen

05.11.23 (UK) Manchester – Club Academy

06.11.23 (UK) London – O2 Academy Islington

07.11.23 (FR) Paris – La Machine du Moulin Rouge

08.11.23 (BE) Sint Niklaas – De Casino

09.11.23 (NL) Tilburg – 013

10.11.23 (DE) Übach Palenberg – Rockfabrik

11.11.23 (DE) Bremen – Tower

12.11.23 (PL) Poznan – 2Progi

13.11.23 (PL) Krakow – Kamienna 12

15.11.23 (DE) Berlin – Hole 44

17.11.23 (HU) Budapest – Barba Negra

18.11.23 (CZ) Prague – Palac Akropolis

20.11.23 (DE) Bochum – Zeche

21.11.23 (DE) Leipzig – Hellraiser

22.11.23 (DE) Cologne – Kantine

23.11.23 (DE) Heidelberg – halle02

24.11.23 (DE) Frankfurt – Batschkapp

25.11.23 (IT) Milan – Legend Club

27.11.23 (ES) Barcelona – Razzmatazz 2

28.11.23 (ES) Madrid – Mon

29.11.23 (ES) Bilbao – Santana 27

30.11.23 (FR) Tououse – Le Rex

01.12.23 (FR) Grenoble – L‘Ilyade

02.12.23 (FR) Strasbourg – La Laiterie

03.12.23 (DE) Geiselwind – MusicHall

04.12.23 (AT) Vienna – Szene

05.12.23 (DE) Hirsch – Nuremberg

06.12.23 (DE) München – Backstage

07.12.23 (DE) Stuttgart – Im Wizemann

08.12.23 (DE) Cham – L.A. Cham

09.12.23 (DE) Trier – Mergener Hof

10.12.23 (DE) Hamburg – Gruenspan

www.insomnium.net/tour

Insomnium sind:

Markus Hirvonen: Drums

Ville Friman: Guitars

Markus Vanhala: Guitars and clean vocals

Niilo Sevänen: Bass and Vocals

Jani Liimatainen: Guitars and clean vocals

Insomnium online:

www.insomnium.net

www.facebook.com/insomniumofficial

www.instagram.com/insomniumofficial