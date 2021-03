Interloper: kündigen ihr Debüt-Album „Search Party“ an & veröffentlichen Video

Die Progressive Heavy Metaller von Interloper sind zurück und präsentieren ihr Full-Lenght Debütalbum Search Party, das am 11. Juni 2021 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Heute erscheint bereits ein Video zur ersten Single Drift, das unter der Regie von Nichole Kephart entstanden ist.

Seht euch das Video hier an:

Miles Dimitri Baker dazu: „Ich freue mich, heute unser erstes Album Search Party ankündigen zu können. Wir sind sehr stolz auf diese Songs und könnten nicht glücklicher mit dem Gesamtwerk sein. Das Album ist wie der offizielle Startschuss für die Band und stellt ziemlich gut unseren aktuellen Sound und Stil dar. Die erste Single, Drift, ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, weil der Song in Sachen Songwriting, Balance und Text einfach durch und durch stimmig ist. Er ist heavy, ein richtiger Ohrwurm und dazu noch ziemlich vielseitig. Ich kann es kaum erwarten, bis die restliches Singles und schließlich das ganze Album erscheinen und wir zeigen können, wie facettenreich und dynamisch alles zusammen ist. Es war ein weiter Weg bis hierher und wir haben alles dafür gegeben, was man dem Album sicher auch anhört. Ich hoffe, es gefällt euch allen so gut, wie uns!“

Aaron Stechauner fügt hinzu: „Wir haben lange überlegt, welchen Song von Search Party wir euch zuerst zeigen sollen, aber letztendlich war Drift die beste Wahl dafür. Der Song fasst perfekt zusammen, wer wir sind und welche Botschaft wir rüberbringen wollen, ist aber trotzdem nicht unbedingt eine Zusammenfassung für das gesamte Album. Drift zeigt, wozu wir fähig sind, aber lässt auch vieles von dem noch verborgen, was auf dem restlichen Album auf euch wartet. Es ist unglaublich, dieses Album Search Party jetzt nach und nach ans Licht bringen zu können. Es fühlt sich – sowohl in Hinsicht zur Band als auch unabhängig davon – an, als würden wir die letzten Seiten umblättern, um endlich ein völlig neues Kapitel zu beginnen.“

Andrew Virrueta kommentiert: „Wir freuen uns so, euch endlich zeigen zu können, woran wir die letzten paar Jahre gearbeitet haben. In jedem dieser Songs steckt ein Teil von uns; die Musik, die wir lieben, unsere persönlichen Beziehungen und unsere eigenen musikalischen Fähigkeiten. Es fühlt sich gut an, zu sehen, wie sich all diese Dinge zusammen auf dem Album wiederspiegeln. Wir hoffen, die Songs gefallen euch so gut wie uns, weil keiner von ihnen gleich ist und jeder etwas ganz Besonderes zu bieten hat. Wir bedanken uns von ganzen Herzen bei unseren Fans, Freunden und Familien, die uns stets unterstützt und bis hierher begleitet haben.„

Search Party wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Jewelcase

White Logo Shirt

Vinyl (erhältlich ab dem 29. Oktober) Mustard | Brown Swirl with Black Splatter (Limited to 800) Red | Black Swirl with White Splatter (Limited to 200)



Die enge Zusammenarbeit aller Mitglieder von Interloper während dem Schreibprozess von Search Party macht das Album zu einem Projekt ohne Grenzen und Einschränkungen. Es wurde von der Band selbst und Joey Virrueta produziert. Das Schlagzeug wurde bei Big Bad Sound LA von Jack Ruley und Zach Fisher aufgenommen, während das Mixing und Mastering erneut von Andrews Bruder Joey Virrueta übernommen wurde. Das Artwork des Album stammt von Caelan Stokkermans.

Mehr zu Search Party: