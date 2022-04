Isoscope: veröffentlichen „In The Absence Of A Guide“

Isoscope haben eine Video-Session gespielt. In The Absence Of A Guide | Live for Aplomb Scenes zeigt, was auf Tour und auf ihrem aktuellen Album Ten Pieces zu erwarten ist: Noisy Indie Postpunk auf internationalem Niveau! Der Sonic Seducer schreibt „So dürfte es niemanden wundern, wenn Isoscope bald auch in New York, London oder Lagos zum „Talk of the town“ geraten. Verdientermaßen.“

Das Album ist auf Vinyl erstmals ab Freitag den 08.04. auf der Noisolution Party zu erwerben!

https://www.instagram.com/isoscope_band/

Unsere Meinung zu Ten Pieces: