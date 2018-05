Israel Nash und Band kommen im November 2018 endlich wieder auf Deutschlandtournee. Mit im Gepäck haben sie dann die Songs von ihrem fünften Studioalbum, welches im Sommer 2018 über Loose Music/Rough Trade in Deutschland veröffentlicht werden wird. Der Rolling Stone war von der 2015 erschienen Vorgängerplatte Silver Seasons so begeistert, dass er das komplette Album bereits im Vorfeld im Stream veröffentlichte. „Israel Nash bringt uns Woodstock zurück“, schrieb der Stern und feierte das Video zur Single LA Lately ebenfalls in einer exklusiven Premiere.

Silver Seasons wurde als Nachfolger zu seinem gefeierten 2013er Album Rain Plans („die gewaltigste Americana Platte des Jahres“ – Rolling Stone) auf Israel Nashs Ranch in Texas im selbstgebauten Studio vom Grammy-prämierten Toningenieur Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth) aufgenommen und produziert. Auch bei der aktuellen Scheibe bleibt sich die Band, was den Aufnahmeort angeht, treu. Beeinflusst von der friedlichen Landschaft in Texas und der idyllischen Umgebung von Nashs Ranch folgen Israel Nash und Band weiter den psychedelischen, aber immer songorientierten Klängen, die man auch schon auf den Vorgängeralben hören konnte. Nash klingt jedoch selbstsicherer als jemals zuvor.

Israel Nash, das sind: Israel Nash, Eric Swanson, Josh Fleischman und die Brüder Joey und Aaron McClellan, die uns im Spätherbst 2018 mitnehmen auf eine Zeitreise zurück zum Ideal eines kunstsinnigen und friedliebenden Amerikas.

Tourdaten:

03.11.18 Aschaffenburg, Colos-Saal

06.11.18 München, Strom

09.11.18 Schorndorf, Club Manufaktur

13.11.18 Hamburg, Nachtspeicher

19.11.18 Berlin, Festsaal Kreuzberg

20.11.18 Köln, Stadtgarten

