Nachdem Nothing More mit Festival-Auftritten bei Rock Am Ring / Rock Im Park sowie einer Show im Vorprogramm von Stone Sour in Hannover ihre Rückkehr nach Deutschland bereits angekündigt haben, legt die US-Band aus San Antonio nun nach. Nothing More haben drei Headline-Shows im Juni 2018 bestätigt und spielen am 12.06. in Karlsruhe im Club Die Stadtmitte, am 21.06. in Frankfurt im Zoom und am 22.06. in Hamburg im HeadCrash.

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pünktlich zur Ankündigung ihrer Deutschland-Termine hat die dreifache Grammy®-nominierte Rockband ein neues Musikvideo zum Song Just Say When veröffentlicht. Der Song ist die dritte Single des Albums The Stories We Tell Our Ourselves, das im September 2017 veröffentlicht wurde. Die atemberaubende, akustische Ballade zeigt die Vielseitigkeit, Musikalität und emotionale Substanz der Band, eingefangen in einer packenden Arbeit von Tate McRae (Fox Network’s So You Think You Can Dance) und D’Angelo Castro (NBC World of Dance). Unter der Regie von Daniel Cummings (Bon Iver) wurde das Video am El Paso International Airport gedreht und zeigt die Unschuld der jungen Liebe und das emotionale Gewicht verlorener Liebe. Das Video gibt es hier zu sehen.

Mit ihrem eigenwilligen Stil gehören Nothing More zu den vielversprechendsten neuen Vertretern des US-amerikanischen Alternative-Metal, da sie sich an keine Vorgaben halten. Das texanische Quartett ist spielend in der Lage, zwischen der Verrücktheit von System Of A Down, dem progressiven Ansatz von Mars Volta und epischen Pop-Melodien hin und her zuspringen. Ihre musikalische Unabhängigkeit speist sich dabei aus dem Aufbegehren gegen die Langeweile ihrer ländlichen Umgebung und der fanatischen Liebe zum Rock´n´Roll. Aber es sind vor allem ihre Liveshows, mit denen sie ihr treues Publikum im Laufe der Jahre erspielt haben. Dabei ist der Ansatz simpel: Den Fans soll ein völlig anderes Erlebnis auf der Bühne geboten werden. Das gelingt dem Quartett immer besser, auch weil es eine lange gemeinsame Geschichte vorweisen kann. Live kann man vor allem das Unerwartete erwarten, denn Nothing More-Liveshows sind immer ein Erlebnis für sich. Motto: Denn sie wissen nicht, was sie wollen, aber sie wissen genau, was sie können.

Weitere Informationen unter: www.nothingmore.net

Kommentare

Kommentare