IT’sALIE: präsentieren neues interaktives Lyric-Video

IT’sALIE (ja, das schreibt sich so) ist eine neue Band aus dem schönen Venedig, hinter der aber diverse bekannte und beliebte Gesichter stecken. Im Mittelpunkt steht die fantastische Giorgia Colleluori, die in den letzten Jahren speziell deutschen Rock-Fans gleich mehrfach unter die Augen und Ohren kam. Giorgia ist neben Mainman Mat Sinner die Frontfrau der deutschen Hardrock-Legende Sinner und tourte bereits durch Japan, Australien und Deutschland. Zudem kennt man sie als eine der wichtigsten Stimmen der erfolgreichen Rock Meets Classic-Reihe, wo sie bereits mit den ganz Großen – u.a. Alice Cooper, Ian Gillan (Deep Purple), Francis Rossi (Status Quo), Thin Lizzy und The Sweet – die Bühne teilte. Weitere IT´sALIE-Mitstreiter sind Gitarrist Raffaello Indri (Elvenking), Drummer Camillo Colleluori (ex-Eternal Idol) und Bassist Simon Dredo (Alex De Rosso Band, Room Experience).

Das Debütalbum Lilith ist eine Mischung aus klassischem europäischem Hard- und Heavy Rock, dem ein sehr cooler Goth-Rock-Vibe zur Seite steht. Das Ergebnis steht für Power und Atmosphäre.

Lilith wurde von Mat Sinner co-komponiert und produziert. Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69) hat gemixt und gemastert. Als Gäste tauchen die Gitarristen Jorn Viggo Lofstad (Pagan’s Mind, Jorn) und Alex Beyrodt (Primal Fear, Voodoo Circle) auf.

Mat hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein packendes Duett mit Giorgia einzusingen.

Jetzt gibt´s mit Eyes ein brandneues, interaktives Lyric-Video zu gucken. Klickt hier:

Das Video hat Fany Sejati kreiert, und den Song kann man natürlich auch auf allen Streamingplattformen hören.

Get Lilith now:

Digipak CD:

https://amzn.to/30zGmBD

https://bit.ly/itsalieroar

https://bit.ly/itsaliemm

Digital pre-save: https://backl.ink/142644687

IT’sALIE

Lilith

ROAR / Soulfood

VÖ: 18.09.2020

www.facebook.com/itsalieband

www.instagram.com/itsalie.band