Ivory Tower: veröffentlichen neues Video

Die Modern Progressive Metaller Ivory Tower haben ein offizielles Video für ihren Song Life Will Fade veröffentlicht – schaut es euch an!

Der Song stammt vom aktuellen Album Stronger, welches letzten August bei Massacre Records veröffentlicht wurde.

Videos:

Life Will Fade (Official Video) – https://youtu.be/RtxkewHL_xo

End Transmission (Official Video) – https://youtu.be/FovMCfbS5Ec

Loser (Official Single) – https://youtu.be/QNVlz0JqXHE

Ivory Tower live:

10.10.2020 DE Darmstadt – Goldene Krone

14.11.2020 DE Offenbach am Main – TV Turnhalle Bieber

10.04.2021 DE Duisburg – Parkhaus Meiderich

27.-30.05.2021 DE Schönberg-Kübelberg – Iron Fest Open Air

http://www.ivorytower.de

https://www.facebook.com/ivorytower.de

https://twitter.com/ivorytowermetal

https://www.instagram.com/ivory_tower_official

https://spoti.fi/2UXOF3S