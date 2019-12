J.B.O. – Wer lässt die Sau raus?! Tour 2019 am 21.12.2019 im Juz Live Club Andernach (Vorbericht)

Eventname: J.B.O. – Wer lässt die Sau raus?! Tour 2019

Bands: J.B.O., Support t.b.a.

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 21.12.2019

Kosten: VVK 30,00 € (zzgl.VVK-Gebühr außerhalb Juz)

Genre: Fun Metal

Veranstalter: Juz Live Club https://juz-live-club.de/

Link: https://www.facebook.com/events/344006012887100/

Im Jahre 1989 als Spaßprojekt gegründet, gibt es J.B.O. doch tatsächlich schon 30 Jahre. Dieses runde Jubiläum wurde schon im Juni mit einem zweitägigen Festival und vielen befreundeten Bands und langjährigen Weggefährten gebührend gefeiert, die nun anschließende Sau-Tour (nein, da fehlt tatsächlich kein „f“) ist quasi die Zugabe.

Wie gut der schräge Humor der vier Erlanger auch nach dieser langen Zeit noch ankommt, zeigen etliche, bereits vor Tourstart ausverkaufte Konzerte, sowie der Einstieg in die Top Ten der Charts mit dem Jubiläumsalbum Wer Lässt Die Sau Raus?!.

Da ist es doch nur erfreulich, dass die „Verteidiger des wahren Blödsinns“ nach gut vier Jahren die Metal-Metropole am Mittelrhein mal wieder besuchen und ihren Fans im JUZ die Möglichkeit geben, vor der weihnachtlichen Völlerei noch eine zünftige Heavy Metal-Party in schwarz und pink zu feiern.

Abtanzen darf man mit Sicherheit zu etlichen Songs des aktuellen Albums und vielen kultigen Klassikern wie Bolle, Ein Guter Tag Zum Sterben, Verteidiger Des Blödsinns, Ich Sag J.B.O. oder Ein Fest.

Also Jungs, dann lasst am 21. Dezember mal die Sau in Andernach raus ….