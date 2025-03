Jade: neues Album „Mysteries Of A Flowery Dream“ bringt düstere Klänge und epische Arrangements – Veröffentlichung am 09.05.

Pulverised Records gibt stolz die Veröffentlichung des zweiten Studioalbums von Jade mit dem Titel Mysteries Of A Flowery Dream bekannt, das am 9. Mai 2025 auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Ein Musikvideo zur ersten Single Shores Of Otherness wurde bereits veröffentlicht und kann unter folgendem Link angesehen werden:

Mysteries Of A Flowery Dream bringt eine düstere Welle der Dunkelheit mit sich und definiert die Schwere mit neuen Maßstäben in der musikalischen Produktion und den Arrangements neu.

Der Hauptakteur J. vergleicht das Album mit „a journey into the dialogue between conscious and subconscious dreaming states and the mysteries around.“ Er fügt hinzu: „The music is a tribute to the timeless obscure metal language, from early death/doom manifestations to later atmospheric black acts, in a really heavy, intense and epic form which transcends ages, as the greenstone cult has endured.“

Mysteries Of A Flowery Dream wurde von Javi Felez in den Moontower Studios (Teitanblood, Deströyer666, Altarage usw.) aufgenommen und gemischt und von Jaime G. Arellano in den Orgone Studios (Ghost, Paradise Lost, Vltimas, Primordial usw.) gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Adam Burke (Solstafir, Evoken, Altars, Unto Others usw.).

Mysteries Of A Flowery Dream – Tracklist:

1. The Stars’ Shelter

2. Light’s Blood

3. Shores Of Otherness

4. The Stars’ Shelter (II)

5. 9th Episode

6. Darkness In Movement

7. A Flowery Dream

Eine Tape-Edition des Albums wird von Iron Fortress veröffentlicht.

Jade Besetzung:

J. – Bass, Gesang

A. – Gitarren

C. – Gitarren, Synthesizer

B. – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/jadestonemask

Instagram: https://instagram.com/jadestonemask