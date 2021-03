Jess and The Ancient Ones: veröffentlichen ihre neue Single „Love Zombie“

Nach der ersten Single Summer Tripping Man veröffentlichen Jess And The Ancient Ones heute ihre neue Single Love Zombi.

Mit Love Zombi beweisen Jess And The Ancient Ones einmal mehr, wie man es richtig macht Songs zu schreiben, bei denen garantiert keiner still sitzen bleiben kann. Der Sound der Orgel und der packende Freak-Beat, lässt die Toten auferstehen und bringt sie zum Tanzen.

Songwriter und Gitarrist Thomas Corpse beschreibt es perfekt, wenn er sagt:

“In this track one can maybe hear eerie echoes of funk lurking in the root. The feel of the middle part leans towards European old school horror movies“

Auf Vertigo interpretieren Jess And The Ancient Ones ihre Vision von psychadelic-garage-punk der späten Sechziger Jahre und verpacken dies in Soul-Rhythmen, die einen nicht stillsitzen lassen. Was auf dem Vorgängeralbum The Horse & Other Weird Tales begann, wird auf Vertigo weitergeführt und vertieft.

Zu Vertigo:

