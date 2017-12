Joe Bonamassa: The Guitar Event of the Year 2018

“Niemand in der Bluesrock-Szene spielt mit so viel Leidenschaft und Talent und gleichzeitig mit so viel Ehrerbietung vor denen, die vor ihm auf der Bühne standen. Niemand hat so viel Hingabe für sein Handwerk wie Joe Bonamassa!“ schreibt das Classic Rock Magazin UK.

Sein einzigartiger Triumphzug geht weiter. Mit der nächsten Auflage seiner Konzertreihe The Guitar Event Of The Year kommt der Blues Rock Star im März/April 2018 erneut nach Deutschland. Der Vorverkauf startet am 12.07.2017.

Spaß und Leidenschaft, Professionalität und Visionen, dies alles bringt der Grammy-nominierte Superstar des zeitgenössischen Bluesrocks scheinbar mühelos unter einen Hut. Live in Concert sowie auf CD oder Vinyl begeistert Bonamassas charismatische Stimme, sein feuriges Gitarrenspiel und sein facettenreiches Songwriting.

Joe Bonamassas letztes Studioalbum Blues Of Desperation erschien bereits am 25. März 2016. Sein größter Erfolg bis dato, stieg das Album doch auf Platz 3 der deutschen Albumcharts. Zum 16. mal erreichte er die Spitze der Billboard Blues Charts, öfter als jeder andere Künstler vor ihm.

Seine letzte Deutschland Tournee im Mai 2017 geriet erneut zu einem Triumphzug des Bluesrock.

Seine deutschen Fans dürfen sich freuen, daß der New Yorker für insgesamt 8 Shows wieder nach Deutschland kommt. Neben zwei Shows in Frankfurt und Berlin, wird Joe in Chemnitz, Nürnberg, Köln und Kiel auftreten.

Erst kürzlich, am 23.06.2017 erschien Live at Carnegie Hall – An Acoustic Evening die neueste Live Doppel-CD, 3er Vinyl, 2er DVD bzw. Blu-ray. Bereits im Frühjahr erschien Live At The Greek Theatre und 2016 war es das Live Spektakel Muddy Wolf at Red Rocks das die Herzen der Fans höher schlagen ließ.

Sein letztes Album Blues Of Desperation (25.03.16) schaffte es auf Platz 3. Voraus gingen grandiose Veröffentlichungen wie The Ballad Of John Henry (2009), Black Rock (2010), Dust Bowl (2011) oder auch Different Shades Of Blue (2014), mit denen er weltweit die Charts hochschoss und ruhmreiche Auszeichnungen fast im Monatstakt einheimste. In Deutschland wurde Bonamassa bereits dreimal mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Joe Bonamassa selbst hat immer noch einen langen Weg vor sich. Er wird sich immer wieder neu erfinden, solo oder mit einem seiner zahllosen Nebenprojekte, und somit viele inspirieren, die nach ihm kommen werden. So lange wird er mit dem für ihn typischen Anzug und der Sonnenbrille weiterhin durch die Welt touren und sein Erbe als einer der größten Gitarristen unserer Zeit weiter ausbauen. Die Bühne ist der perfekte Ort, um auf sein Schaffen zurückzublicken.

20.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE*

21.03. FRANKFURT a.M. – JAHRHUNDERTHALLE*

22.03. A-WIEN – STADTHALLE

25.03. CHEMNITZ – STADTHALLE

26.03. NÜRNBERG – ARENA NÜRNBERG

28.03. KÖLN – LANXESS ARENA

30.03. BERLIN – TEMPODROM

31.03. BERLIN – TEMPODROM

02.04. KIEL – SPARKASSEN ARENA

