Joviac: veröffentlichen ihr drittes Studioalbum „Autofiction Pt. 1 – Shards“ am 16.05. über Inverse Records

Finnland ist bekannt als das Land des Metals, hat jedoch bisher noch keinen Durchbruch im Bereich des progressiven Metals hervorgebracht. Joviac arbeitet seit 2017 unermüdlich daran, dies zu ändern. Mit der einzigartigen Vision, die kompositorische Freiheit der progressiven Musik mit der gesamten Bandbreite menschlicher Emotionen, eingängigen Hooks und raffinierten Arrangements zu verbinden, entsteht ein vielseitiges und tiefgründiges Zusammenspiel aus eingängigen Riffs und Melodien mit einem konzeptionellen und nachdenklichen Twist. Am 16. Mai veröffentlichen Joviac ihr drittes Studioalbum Autofiction Pt. 1 – Shards.

Seht euch das Visualizer-Video der vierten Single Canvas hier an:

Die Band hat bisher zwei Alben veröffentlicht, wobei das neueste Full-Length-Album Here And Now den 8. Platz in den offiziellen finnischen Charts für physische Alben erreichte!

Autofiction Pt. 1 – Shards -Trackliste:

1. Level 1

2. Haven

3. B.O.M.B.

4. Burn

5. Canvas

6. Shine

7. Level 7

8. Open Eyes And Mind

9. Once

Viljami Jupiter Wenttola hat alle Songs und Texte für das kommende Album verfasst. Die Arrangements stammen von Joviac. Die Produktion und das Mixing des Albums wurden ebenfalls von Viljami Jupiter Wenttola übernommen. Für das Drum-Engineering und das Mixing war Rudy Fabritius verantwortlich, während das Mastering von Teemu Liekkala durchgeführt wurde. Das Cover-Artwork stammt von Tuomas Välimaa.

Joviac ist eine erfahrene Live-Band mit unzähligen Auftritten und plant, global in großem Stil durchzustarten.

Joviac sind:

Viljami Jupiter Wenttola – Gesang, Gitarre

Johannes Leipälä – Gitarre

Tuomas Honkkila – Tasten

Antti Varjanne – Bass

