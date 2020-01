Kadavar: veröffentlichen Tourvideo und kündigen neue Tourdates an

Nach der erfolgreichen Tournee durch Europa und den darauffolgenden USA Shows, machen sich Kadavar in diesen Tagen für den zweiten Teil der For The Dead Travel Fast Tournee startklar. Dieser führt die Band unter anderem nach Russland, Israel, Neuseeland, in die USA und nach Australien. In Deutschland werden Kadavar auf dem dreißigjährigen Jubiläum des Visions Magazin auf der Bühne stehen.

Eindrücke ihrer letzten Europatournee fing der spanische Fotograf Victor Puigcerver auf Foto (http://victorpuigcerver.com/forthedeadtravelfast/) und Film ein. Dabei entstand eine eindrucksvolle Fotoreihe ebenso wie ein Tourvideo, welches Kadavar ihren Fans kredenzen. Schaut euch das Tourvideo von Kadavar hier an:

Frontmann Lupus Lindemann über das Video: „Wir sind froh und stolz, dass unser letztes Album wieder so viele Hörer auf der ganzen Welt gefunden hat und uns auch 2020 die Chance gibt zu reisen, Leute zu treffen und Musik zu machen. Wir freuen uns riesig drauf und hoffen euch alle auf den Konzerten zu sehen.“

08.02. RUS St. Petersburg – Mod Club

09.02. RUS Moscow – Glastonbury

15.02. IL Tel Aviv – Levontin7

27.02. D Dortmund – VISIONS: 30th Anniversary Festival

For The Dead Travel Fast – European Tour 2020

11.03. LUX Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik

12.03. F Tourcoing – Le Grand Mix

13.03. F Rouen – Le 106

14.03. F Massy – Paul B

15.03. F Angoulême – La Nef

17.03. F La Rochele – La Sirène

18.03. F Orléans – L‘Astrolabe

19.03. F Besançon – La Rodia

20.03. F Chelles – Les Cuizines

For The Dead Travel Fast – Australian & New Zealand Tour 2020

26.03. AUS Sydney – Frankie’s Pizza By The Slice

27.03. AUS Newcastle – The Stag & Hunter Hotel

28.03. AUS Brisbane – Mojo Burning

29.03. NZ Christchurch – The Club Tavern

30.03. NZ Wellington – Valhalla

31.03. NZ Auckland – Whammy Bar

01.04. AUS Canberra – The Basement

02.04. AUS Adelaide – Crown and Anchor

03.04. AUS Melbourne – Stay Gold

04.04. AUS Scarborough – Germanium Daze Fest

05.04. AUS Perth – Lucy’s Love Shack

For The Dead Travel Fast – US Tour 2020

08.04. USA Los Angeles – The Fonda

09.04. USA San Francisco – The Chapel

10.04. USA Portland – The Hawthorne Theatre

11.04. USA Seattle – El Corazon

12.04. USA Vancouver – The Rickshaw

14.04. USA Salt Lake City – Metro Bar

15.04. USA Denver – Larimer Lounge

17.04. USA Dallas – Gas Monkey Bar N’Grill

18.04. USA Austin – Barracuda

19.04. USA Houston – White Oak Music Hall

