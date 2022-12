Kärbholz: veröffentlichen Video zur neuen Single „Raubtier“ und kündigen neues Studioalbum für März 2023 an

Kärbholz präsentieren das offizielle Video zu Raubtier, der ersten Single aus dem kommenden neuen Studioalbum Kapitel 11: Barrikaden (Metalville / Rough Trade – VÖ 24.03.2023)

18 Jahre werden es 2023 bei den vier Freunden von Kärbholz aus dem beschaulichen Ruppichteroth.

Da wird sich ein mancher denken, irgendwann müsse sich der Verschleiß doch bemerkbar machen. Mitnichten. Denn: die verordnete Zwangspause der zurückliegenden zwei Jahre war beileibe nicht nur ein Unglücksfall für Torben (Gesang), Adrian (Gitarre), Stefan (Bass) und Henning (Schlagzeug). Getreu dem Motto „Auch die Pause gehört zur Musik!“ wurde die Zeit genutzt, um Luft zu holen, aufzutanken und sich im Proberaum kreativ zusammen- und wiederzufinden. Erneut standen den vier Jungs das Produzententeam Eike Freese (Chameleon Studios) und Alexander Dietz (Heaven Shall Burn, Chemical Burn Studios) zur Seite.

Auf Kapitel 11: Barrikaden hört ihr elf Stücke. Songs, die mal im kleinen, mal im großen Gewand Geschichten aus dem Leben erzählen. Der Opener und Namensgeber Barrikaden, der mit knallharter Metal-Kante festgefahrene Gesellschaftsstrukturen und zwischenmenschliche Glaubensgrundsätze infrage stellt. Das vehemente Raubtier, das dasselbige versucht wiederzuerwecken. Unter Ferner Liefen… „schon immer ich und mein Verstand“. Eine Ode an die eigene Unvernunft. Oder auch das brachiale Eins Gegen Eins, das den Frieden mit sich selbst herbeisehnt, zu dem Schluss kommt, dass es im Kampf mit sich selbst -leider- meist keinen Sieger gibt, bevor es am Ende seine wahre, allumfassendere Intention verrät. Das sind einige Beispiele, die klarmachen, wo Kärbholz ihre musikalischen Einflüsse haben. Hier ist mehr Killswitch Engage drin als Hosen. Das macht es schwer, die Songs in Schubladen zu pressen.

Aber natürlich ist nicht alles Metal was glänzt. Die musikalische Bandbreite des Albums beweisen Songs wie das vertonte Gedicht Der Zug, der „fast schon Crossover“- Prügler Mut Gegen Perspektive oder das zwischen bittersüßen Harmonien und rigoroser Abrechnung mit falschen Freunden wechselnde Gar Nichts.

Kärbholz – Kapitel 11: Barrikaden ist eine gut 40-minütige, musikalische Reise durch die verschiedenen Ecken des Kärbholz-Kosmos, ohne sich dabei aber jemals selbst zu verlieren. Ein Album, das seine musikalische Komplexität meist erst auf den zweiten Blick verrät, einen am Ende wohlig zurücklässt und erneut auf Entdeckungsreise schickt.

Kapitel 11: Barrikaden erscheint als CD, Vinyl, als Fan-Box sowie digital.

Tracklist Kapitel 11: Barrikaden

1. Barrikaden

2. Raubtier

3. Unter Ferner Liefen

4. Gar Nichts

5. Eins Gegen Eins

6. Der Zug

7. Mut Gegen Perspektive

8. Ohne Deckung

9. Ja Zum Leben

10. Zu Dir Oder Zu Mir

11. Gib Mir Deine Hand

Barrikaden Live 2023

31.03.2023 Frankfurt, Batschkapp

01.04.2023 Nürnberg, Löwensaal

05.04.2023 München, Backstage Werk

06.04.2023 Leipzig, Felsenkeller

09.04.2023 Bremen, Aladin Music-Hall

22.04.2023 Oberhausen, Turbinenhalle 1

Kärbholz Line-Up:

Torben Höffgen – Gesang

Adrian Kühn – Gitarre

Stefan Wirths – Bass

Henning Münch – Schlagzeug

Kärbholz Links:

https://www.kaerbholz.de/

https://www.facebook.com/Kaerbholzoffiziell